170 ülkeye Türk aracı

Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye’den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye motorlu kara taşıtları ticaretinde önemli mesafe almaya devam ediyor. Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi Türkiye’de fabrikası bulunan sektörün önemli markalarının, burada ürettiği araçlar Avrupa sokaklarında trafiğe çıkıyor. Motorlu kara taşıtları ithalatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşerken, aynı dönemde ihracat yüzde 5 azalarak, 12 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK AVRUPA ALDI

Türkiye’den yılın ilk 6 ayında 170 ülkeye motorlu kara taşıtı satışı yapıldı. En fazla ihracat Almanya ve Fransa gibi dünya otomotiv devi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. İhracatta 1 milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu. Motorlu kara taşıt ihracat listesinde 1.5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1.3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 1.2 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin bu fasıldaki ithalatı ise yüzde 48 azalışla 4 milyar 251 milyon dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 8 milyar 272 milyon 313 bin motorlu kara taşıtları ithalatı 4 milyar 20 milyon 711 bin dolar azalmış oldu.

Türkiye’nin yılın ilk yarısında ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 371 milyon dolarla Fransa, 332 milyon dolarla İspanya, 296 milyon dolarla Japonya ve 264 milyon dolarla İtalya izledi.