AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma

AA 17 Haziran 2020 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 18:58

AB Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FCA ve PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu firmaların Avrupa piyasalarında geniş marka ve model portföyleri olduğu anımsatılarak, özellikle ticari araçlarda bu grupların lider konumda bulunduğu kaydedildi.

Birleşmenin, AB üyesi 14 ülke ve İngiltere'de 3,5 tonun altındaki kamyonet ve hafif ticari araçlarda rekabetin azalması endişesine yol açtığı ifade edilen açıklamada, söz konusu işlemin dikkatli biçimde değerlendirileceği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

FCA ve PSA grupları, aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşmıştı.