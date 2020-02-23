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Otomobil

Alman mahkemesinden Tesla fabrikasına onay

Berlin yakınlarında Avrupa'nın ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracak olan Tesla'ya fabrika için ormanlık alanı temizleme izni çıktı. Alman mahkemenin nihai kararı doğrultusunda fabrika alanındaki ağaçların kesimine devam edilecek. Çevre örgütlerinin karara tepki göstermesi bekleniyor.

23 Şubat 2020 Pazar11:10 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 11:10

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Almanya'daki ilk elektrikli araç fabrikasının inşasına yönelik geçici durdurma adımı sonrası mahkeme nihai kararını verdi. Tesla’nın inşaat için bölgeyi temizleme yani 'ağaçları kesme hakkına' sahip olduğuna hükmetti.

Sputnik’in haberine göre; yaklaşık 92 hektarlık bir bölgede ormanlık alan kesilmesini içeren karar sonrası, Alman Endüstrileri Federasyonu’ndan memnuniyet açıklaması geldi. Federasyon yetkililerinden Holger Loesch, kararın Almanya’nın yatırım yapılacak bir yer olarak göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkat çekti. Loesch ayrıca plan ve onay süreçlerinin tartışmaya açılması gerektiğini çünkü mevcut haliyle yatırımlarda ciddi gecikmeler yaşandığını savundu.

MAHKEME KESİMİ DURDURMUŞTU

Berlin yakınlarındaki ormanlık bir alanda kurulacak fabrikaya karşı çevre örgütleri dava açmıştı. Alt mahkemenin sakıncalı bulmaması üzerine Tesla ağaç kesimine başlamıştı.

Ancak Green League Brandenburg adlı çevre örgütü, fabrikanın, bölgedeki doğal yaşamı ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirterek konuyu üst mahkemeye taşımıştı.

Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesi, çevre örgütlerinin başvurusu karara bağlanıncaya kadar Tesla'nın fabrika kurulacak alanda ağaç kesme faaliyetlerine son vermesi gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme, nihai karar verilene kadar firmanın işi tamamlayacağı endişesi nedeniyle bu kararın alındığını belirtmişti.

Grünheide bölgesine kurulması planlanan, pil ve otomobil üretecek ‘Gigafactory’, Tesla yöneticisi Elon Musk tarafından ilk olarak geçen yıl kasım ayında duyuruldu. Fabrikanın 2021 ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Tesla'nın hâlihazırda biri ABD'de biri de Çin'de olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.

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