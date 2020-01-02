Alman otomobil medyasından Türkiye'nin otomobiline övgü

TM Dijital Haber Merkezi 02.01.2020 12:15 - Güncelleme: 02.01.2020 12:15

Almanya'nın önemli otomobil dergilerinin birinin internet sitesi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) çıkışını değerlendirdi. TOGG’un çıkışı hakkında uzunca bir yazı yayımlayan site, sonuç kısmında "Cesur olduğu kadar mantıklı bir adım" övgüsünde bulunurken, "Kalite ve teknolojiye önem verirse başarılı olur" yorumunu yaptı.

"ZATEN BÜYÜK BİR OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ VAR"

Türkiye’nin hâlihazırda büyük bir otomobil endüstrisi olduğunu ve birçok yabancı üreticinin Türkiye’de fabrika işlettiğini hatırlatan Alman yayıncı, Volkswagen'in şu anda Türkiye'de sadece siyasi nedenlerle yeni bir tesisin inşasını durdurduğunu söyledi. Türkiye'nin ticari araç endüstrisinin de güçlü olduğu belirtilen yazıda, "2022'den itibaren yerel bir markanın piyasaya girmesi, (sektörün) Türkiye'de ne kadar geliştirdiğini gösterir." ifadesi kullanıldı.

"TOGG'un doğrudan ve özel olarak elektrikli otomobillerle girmesi, cesur olduğu kadar mantıklıdır." övgüsü yer alan yazıda projenin başarısı için "Teknoloji ve kalite uyumlu tasarıma ayak uydurabilirse, başarılı bir gelecekle karşı karşıyadır." analizi yapıldı.

TÜRKÇE ALGI OPERASYONUNA GİRİŞMİŞLERDİ

Türkiye'nin otomobilinin çıkış gününde sosyal medya hesabından algılarla oynayan paylaşım yapan Deutsche Welle, bir uzmanın "Dünya pazarlarında kısa vadede dikkat çekecek bir marka olacağını sanmıyorum" yorumunu yayma peşine düşmüştü. Deutsche Welle Türkçe'nin, Alman medyasında TOGG hakkında çıkan olumlu haberlere yer vermediği gözlemlendi.