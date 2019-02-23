İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Alman üretici BMW elektrikli otomobil için 2000 kişiyi işe alacak

Elektrikli otomobiller için kendini geliştiren otomobil markaları büyümeyi hızlandırmaya başladılar. Honda'nın bu yönde yatırımları hızlandıracak adımlarından sonra Alman üretici BMW bu yönde AR-GE istihdamını arttırma yoluna gitti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Otomobil dünyası giderek elektrikli otomobillere kaymaya başladı. Markaların yeni geliştirmelerinin tamamının elektrikli otomobiller üstüne olması bu düşünceyi onaylıyor. Türkiye kendi elektirikli otomobili için çalışma yürütürken Honda gbi büyük markalar üretimlerini elektirikli otomobillere yönlendirmeye başladılar.
 
ALMAN ÜRETİCİ BMW İSTİHDAMI ARTTIRACAK
 
Alman üretici BMW, Dingolfing’de yer alan fabrikasında elektrikli otomobiller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bavyeralı üreticinin en önemli fabrikası olan bu Dingolfing fabrikasında ise BMW’nin elektriklenme çalışması olan iNext için çalışmalarını sürdürüyor. 18 bin çalışana sahip olan bu fabrika geçtiğimiz yıllarda toplam 330 bin araç üretti ve bu üretim gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
 
DAHA FAZLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİLECEK
 
BMW’nin aldığı kararlar ve iNext felsefesi gereğince üretimi arttırmayı planlayan fabrika, hibrit ve elektrikli modellerin üretimi için yeni çalışanlar alarak güçlenecek. Bu güçlenme sayesinde BMW’nin 2025 yılına kadar 25 elektrikli otomobil planını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacak olan BMW, İsrail’in Tel Aviv şehrinde de bir AR-GE merkezi kuracak. Kurulan bu AR-GE merkezi ile ABD, Çin, Japonya ve Güney Kore’de yer alan BMW AR-GE merkezleri bir arada çalışacak. Tüm bu çalışmalar için 2000 yeni çalışan alacağını açıklayan BMW, Dingolfing fabrikasındaki çalışan sayısını neredeyse 20 bine tamamlayacak.

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hindistan Havacılık Fuarı'nda yangın çıktı

Hindistan Havacılık Fuarı'nda yangın çıktı

Venezuela’dan ABD’ye yeşil ışık

Venezuela’dan ABD’ye yeşil ışık

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bertaraf ettik

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bertaraf ettik

'Müjdeliyoruz, reaktör üzerinde çalışmaya başladık'

'Müjdeliyoruz, reaktör üzerinde çalışmaya başladık'

Komşuda salgın alarmı! Şehri kasıp kavuruyor

Komşuda salgın alarmı! Şehri kasıp kavuruyor

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

ABD'den '75 milyar dolarlık' Türkiye çıkarması

ABD'den '75 milyar dolarlık' Türkiye çıkarması
 

POPÜLER HABERLER

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA