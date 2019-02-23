Alman üretici BMW elektrikli otomobil için 2000 kişiyi işe alacak

Otomobil dünyası giderek elektrikli otomobillere kaymaya başladı. Markaların yeni geliştirmelerinin tamamının elektrikli otomobiller üstüne olması bu düşünceyi onaylıyor. Türkiye kendi elektirikli otomobili için çalışma yürütürken Honda gbi büyük markalar üretimlerini elektirikli otomobillere yönlendirmeye başladılar.

ALMAN ÜRETİCİ BMW İSTİHDAMI ARTTIRACAK

Alman üretici BMW, Dingolfing’de yer alan fabrikasında elektrikli otomobiller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bavyeralı üreticinin en önemli fabrikası olan bu Dingolfing fabrikasında ise BMW’nin elektriklenme çalışması olan iNext için çalışmalarını sürdürüyor. 18 bin çalışana sahip olan bu fabrika geçtiğimiz yıllarda toplam 330 bin araç üretti ve bu üretim gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

DAHA FAZLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİLECEK

BMW’nin aldığı kararlar ve iNext felsefesi gereğince üretimi arttırmayı planlayan fabrika, hibrit ve elektrikli modellerin üretimi için yeni çalışanlar alarak güçlenecek. Bu güçlenme sayesinde BMW’nin 2025 yılına kadar 25 elektrikli otomobil planını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacak olan BMW, İsrail’in Tel Aviv şehrinde de bir AR-GE merkezi kuracak. Kurulan bu AR-GE merkezi ile ABD, Çin, Japonya ve Güney Kore’de yer alan BMW AR-GE merkezleri bir arada çalışacak. Tüm bu çalışmalar için 2000 yeni çalışan alacağını açıklayan BMW, Dingolfing fabrikasındaki çalışan sayısını neredeyse 20 bine tamamlayacak.