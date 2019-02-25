Alman üretici Mercedes-Benz, Cenevre’ye 6 farklı modelle çıkarma yapacak

89. Cenevre Otomobil Fuarı, 4-6 Mart tarihlerinde otomobil markaların yeniliklerini ve gelecek adımlarını göstermeye hazırlanıyorlar. Bu adımları tanıtan markalardan biri de Mercedes-Benz olacak. 6 yeni model ile karşımıza çıkacak olan marka, CLA Shooting Brake modelini ortaya çıkartacak. Bunun dışında ilk kez gösterilecek olan Ceoncept EQV modelini ve yenilenen Mercedes GLC modelini tanıtacak olan marka, Formula E Show Car, smart forease+ ve yeni Mercedes V-Serisi’ni de ilk kez bu fuarda gösterecek.

İLGİ ÇEKİCİ ÖZEL MODELLER

Mercedes-Benz ve Mercedes-AMG markaları, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda çok özel üç modeli daha ilk kez sergileyecek. Özenle seçilen iç mekân detaylarıyla SL 500 Grand Edition, özel güneş sarısı rengiyle SLC 300 Final Edition ve S-Serisi’nin 6,0 litre hacimli V12 bi-turbo motorun uzun soluklu başarı hikâyesini taçlandıran ve sona erdiren S 65 Final Edition.

MERCEDES-BENZ V-CLASS

Ocak ayında gerçekleştirilen dünya tanıtımının ardından yeni Mercedes-Benz V-Class, Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki ilk kez sergileniyor. Yeni V-Class, yeniden yorumlanan ön tasarımı da dahil birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor. Bunun dışında yeni OM 654 dizel motor da artık V-Class’ta kullanılmaya başlanıyor. Farklı güç versiyonlarına sahip dört silindirli dizel motorun en güçlü versiyonu olan V 300 d, maksimum 239 beygir güç üretiyor. 9G-TRONIC otomatik şanzıman V-Class modelinde ilk kez kullanıma sunulurken yeni güvenlik ve sürüş destek sistemleri devreye alınıyor.

CONCEPT EQV

Premium segmentte elektrik bataryalı ilk SUV modeli olan Concept EQV, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenecek. Seri üretime yakın konsept araç, sıfır emisyon ile mobil olma imkânını son derece etkileyici bir performans ve en üst seviyede işlevsellik ile sunuluyor.