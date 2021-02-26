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Otomobil

Apple'dan sonra yeni hamle: Huawei elektrikli otomobil üretecek

Apple'dan sonra Çinli teknoloji firması Huawei'in de elektrikli bir otomobil üzerinde çalıştığı bildirildi.

star.com.tr26 Şubat 2021 Cuma 19:51 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 19:51
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde uygulanan yaptırımlardan dolayı olumsuz etkilenen Çinli teknoloji firması Huawei'nin, elektrikli otomobil üretme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Huawei'nin bu yıl birkaç model çıkarması beklenirken şirket Chongqing Changan Automobile ve diğer birkaç araba üreticisiyle üretim tesislerinin kullanımı için temas halinde olduğu aktarıldı.

Huawei, bir elektrikli araç üreticisi için yazılım sistemleri, 5G komünikasyon donanımı, sensörler sağlamış ve bunların yanında başka elektrikli araç üreticileri ile de iş birlikleri içerisindeydi.

Huawei firma sözcüsü tarafından elektrikli araç ile ilgili haberler yalanlanırken, Çinli şirketin Trump yaptırımlarından sonra tüketici elektroniği sektöründe büyüme yakalamakta zorlandığı belirtiliyor.

ABD'nin eski başkanı Trump, Huawei'yi ulusal güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile kara listeye almıştı.

star.com.tr

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