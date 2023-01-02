Araç muayene ücreti ne kadar oldu? TÜVTÜRK araç muayene ücreti 2023

TÜVTÜRK, araç muayene ücretleri açıklandı. Araç muayenesi, binek otomobillerde 2 yılda bir yapılması gereken zorunlu işlemler arasında yer almaktadır. Ticari araçlar için bu süre 1 yıldır. TÜVTÜRK araç muayene ücreti 2023 için yeniden belirlendi. Buna göre araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte TÜVTÜRK'ün; Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Arazi Taşıtı ve Römork için 2023 araç muayene ücretleri

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2023



2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı.

Yapılan artışla birlikte yeni yılda Araç muayene ücreti; Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 1.130,40 TL olarak güncellendi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası var. Muayene süresi geciken her araçtan, her ay için %5 oranında ceza ödemesi tahsil edilmektedir.

2023 yılında muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Araç muayenesi için randevular TÜVTÜRK üzerinden alınmaktadır. Araç sahibi, kendisine uygun tarih ve saati seçip muayene istasyonuna giderek aracının muayenesini gerçekleştirebilir.