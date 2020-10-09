09 Ekim 2020 Cuma 15:13 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 15:13

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar değişti ve doluyla birlikte yağmurlar da yağmaya başladı. Araçları dışarıda olan ve dolu gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşlar, Araçlarda dolu hasarını sigorta karşılar mı? Dolu hasarı aracın değerini ne kadar düşürür? gibi konuları araştırmaya başladı. Dolu hasarını profesyonel bir şekilde düzeltebilen cihazlar bazı işletmelerde mevcut. Peki boya olması durumunda aracın değeri düşer mi? İşte konu hakkında detaylı bilgi.

DOLU HASARINI SİGORTA KARŞILAR MI?

Zorunlu trafik sigortası olan araçlarda meydana gelen doğal afet hasarları karşılanmıyor. Zorunlu trafik sigortasına ek olarak alınan kaskoda ise dolu teminatı yer alıyorsa, dolu hasarları sigorta şirketi tarafından ödeniyor.

DOLU HASARI SONRASI NE YAPILMALIDIR?

Araç sahiplerinin dolu hasarı sonrası yapması gereken zorunlu kurallar var. Zorunlu trafik sigortası bu tür hasarları ödemezken, sadece kasko sigortasına sahip araç sahipleri hasarlarının ödenmesi için başvurabilir.

DOLU HASARI ARACIN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜR MÜ?

Doğal afetler sonucunda oluşan dolu yağışı gibi otomobilin kaporta bölümünde oluşan göçükler küçük ve boya ihtiyaç olmayacak ve düzeltilecek durumda olurlar. Peki boyasız göçük düzeltme sonrası aracın değeri düşer mi?

Araçta oluşan bu tarz hasarların düzeltilmesi için, boyaya zarar vermeden özel el aletleri kullanılarak işlem yapılıyor. Yapılan bu uygulama sayesinde, otomobilin geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım işleminin yapılmama nedeni ile orijinalliği en az seviyede korunmuş olur. Böylece ikinci el araba satışı yaparken bu tür araçların değeri düşmez.

KASKO DOLU GÖÇÜK ZARARINI KARŞILAR MI?

Doğal afetlerden birisi olan dolu hasarları, kasko teminatları içinde yer almaktadır. Kasko anlaşmasını yapan sigorta şirketleri dolu hasarı sonrasında arabalarda olacak zararlar kaskonun bozulmayacağını ifade ediyor. Kasko dolu hasarını öder mi merak eden vatandaşlara, eğer araç kasko sigortanız var ise doğal afetler yani dolu sonucu oluşan zararlarda dolu hasarı kaskoyu bozmuyor. Fakat doğal afet sonucu arabanızın onarılması durumunda tramer bilgisi kaydına bilgi işleniyor. Tramer bilgisi kaydında dolu hasarı onarımı diye açıklanıyor.

AFET TEMİNATI GEREKLİ

Kasko yaptırırken doğal afetlere karşı da teminat alınmış olması gerekiyor. Aracı doludan hasar gören kaskolu müşteriler için, Sigorta Genel Şartları ihbar süresini 5 iş günü olarak veriyor. 2017'den sonra şirketlerin çoğu süreyi uzatsa da hasar dosyasının açılması için 5 gün içinde aranması öneriliyor.

Teminat içeriği burada bütün risklerde önemlidir ama genel bir kasko poliçesi aldığınızda dolu teminatı otomatik olarak verilir. Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarının dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder. Kullanıcılar nasıl olsa sigortam var işim yokken buna başvururum tarzında düşünürler. Genel şartlarda hasar gerçekleştikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine müracaat edilmesi ve gerekli dosyanın açtırılması gerekir. Böylelikle poliçeden kazanmış olduğunuz haklarınızı kaybetmemiş olursunuz.