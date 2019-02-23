Audi e-tron en zor yamacı geçti

Alman otomobil markası Audi’nin merak uyandıran, sonrasında ise bir reklam ürününe dönen ilk elektrikli SUV’u e-tron, tüm zorlu koşullarda test edilmeye devam ediyor. En zorlu koşullarda birebir test edilen ilk elektrikli SUV modeli olan e-tron, en zorlu disiplin olan Streif pistinin yüzde 85 eğime sahip en dik noktası olan Mausefalle’i tırmanmayı başardı.

ÖZEL TORK DAĞILIM YAZILIMI KULLANILDI

Bu zorlu parkur için ufak bir geliştirmeye maruz kalan e-tron, özel tork dağılımı yazılımı ile daha iyi tutunmaya sahip oldu. Audi Quattro sisteminin daha gelişmiş versiyonu olan bu sistemin dışında aracın motoru 503 beygir güç ve 892 Nm torka sahip oldu. Özel kar ve buz lastiklerine sahip olan aracı iki kez DTM şampiyonu ve bir kez de Dünya Rallycross şampiyonu olan Mattias Ekström kullandı.

"YAŞADIĞIM EN SIRA DIŞI DENEYİM"

Mattias Ekström, tırmanış sonrasında “Yüzde 85 eğime sahip bir yamacı tırmanmak ilk başta imkansız gibi gelmişti. Ben bile otomobilin bu zorlu koşullar ile nasıl başa çıktığına hayret ettim. Bu hayatımda yaşadığım en sıradışı deneyimdi” diye konuştu.