Audi e-tron en zor yamacı geçti
Alman üretici Audi’nin ilk elektrikli otomobili olan e-tron, Avusturya Kitzbühel’deki Streif pistinde yüzde 85 eğime sahip, pistin en dik noktasını sorunsuz tırmandı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Alman otomobil markası Audi’nin merak uyandıran, sonrasında ise bir reklam ürününe dönen ilk elektrikli SUV’u e-tron, tüm zorlu koşullarda test edilmeye devam ediyor. En zorlu koşullarda birebir test edilen ilk elektrikli SUV modeli olan e-tron, en zorlu disiplin olan Streif pistinin yüzde 85 eğime sahip en dik noktası olan Mausefalle’i tırmanmayı başardı.
ÖZEL TORK DAĞILIM YAZILIMI KULLANILDI
Bu zorlu parkur için ufak bir geliştirmeye maruz kalan e-tron, özel tork dağılımı yazılımı ile daha iyi tutunmaya sahip oldu. Audi Quattro sisteminin daha gelişmiş versiyonu olan bu sistemin dışında aracın motoru 503 beygir güç ve 892 Nm torka sahip oldu. Özel kar ve buz lastiklerine sahip olan aracı iki kez DTM şampiyonu ve bir kez de Dünya Rallycross şampiyonu olan Mattias Ekström kullandı.
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