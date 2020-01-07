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Otomobil

Sony'den elektrikli otomobil sürprizi

Japon teknoloji devi Los Angeles’ta kapılarını açan CES fuarında elektrikli konsept bir otomobil tanıtarak büyük bir sürprize imza attı. Sony Vision-S olarak adlandırılan elektrikli konsept sedan otomobil hakkında konuşan Sony CEO’su Kenichiro Yoshida, 'Bu prototip, hareketliliğin geleceğine katkılarımızı somutlaştırıyor.' dedi.

TM Dijital Haber Merkezi07.01.2020  12:13 - Güncelleme: 07.01.2020  12:17

Cep telefonları, bilgisayarlar, dev ekranlar, oyun konsolları ve elektrikli otomobil... Las Vegas’ta 4 bin 500’den fazla teknoloji şirketinin katılımıyla açılan CES 2020’de en büyük sürprizi Japon üretici Sony yaptı.

Sony, fuar kapsamında yaptığı sunumda yeni oyun konsolunun hemen arkasından Vision S adında konsept elektrikli bir otomobil tanıttı. Ünlü teknoloji markasının bu otomobille ilgili Magna ve Bosch ile çalıştığı bilgisi verilirken, konseptin üretim planının olmadığı konuşuluyor.

BENZERLİKLER VE EKRANLAR

Son teknolojiyle donatılan otomobilde toplam 33 sensör bulunduğuna dikkat çekildi. Büyük bilgi-eğlence ekranlarıyla dikkat çeken Vision S’te yolcular sensörler, ses sistemleri ve ekranların görsel şöleni ile karşılaşacaklar. Tasarımı Porsche Taycan ve elektrikli otomobil üreticisi Lucid Air’e benzetilen modelin bazı parçaları BlackBerry’den alınmış.

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