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Otomobil

BMW'nin imdadına Togg yetişti! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bataklığa saplanan BMW marka cipin imdadına Togg yetişti. BMW'yi yerli otomobil Togg saplandığı bataklıktan halat yardımıyla kurtardı. Cipin kurtarılma anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 15:56 - Güncelleme:
BMW'nin imdadına Togg yetişti! Görüntüler ortaya çıktı
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg sahibi sürücü, İstanbul Arnavutköy'de Alman üretimi BMW'yi saplandığı çamurdan çıkardı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılamayan BMW marka cipi olay yerinden geçen Togg ile ancak kurtardı.

BMW'NİN İMDADINA TOGG YETİŞTİ!

Arnavutköy'de bataklığa saplanan cipin yardımına yerli otomobil Togg sürücüsü koştu. Togg'un cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkarma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'e 8 Temmuz Cumartesi günü misafirliğe giden bir kişi, aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, cipini bataklık alana bıraktığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm çabalara rağmen cip kurtarılamadı. Yerli otomobil Togg ile bu sırada olay yerinden geçen bir sürücü, cipi bataklığa saplanan vatandaşın yardımına koştu. Togg sürücüsü, halat yardımı ile BMW cipi çekerek saplandığı yerden kurtardı. Cipin kurtarılma anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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