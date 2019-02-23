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Bu otomobil sadece şehir içinde kullanılacak

Şehirlerin sıkışan trafiği, otomobil markalarını da çözüme itmeye başladı. İspanyol üretici Seat’ta bu trafik ve park yeri derdine bir çözüm getirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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SEAT, son beş yıldır katıldığı mobil teknoloji ve bağlanabilirlik ile ilgili küresel bir mihenk taşı olan Mobil Dünya Kongresine bu yıl da katılmaya hazırlanıyor. İspanyol marka şehir içi küçük araçlarla ulaşım stratejilerinde bir fark yaratmak adına dünya prömiyerini yapacağı yeni aracın son dokunuşlarını yapıyor. SEAT, bir şehir içi ulaşım platformu olarak geliştirilen konsept otomobili 25 Şubat’ta yapılması planlanan basın toplantısında açıklayacak.

Bu anlamda şirket geçtiğimiz Kasım ayından itibaren satışı yapılan ve SEAT’ın kongre alanındaki yerinde önemli bir rol oynamaya devam edecek olan “SEAT eXS Powered by SEGWAY”in piyasaya sürülmesi ile halihazırda konu ile ilgili ilk adımlarını attı.

SEAT Başkıanı Luca de Meo markanın bu stratejisini şöyle açıklıyor; “Ulaşım değişiyor. Üretici ve sağlayıcı olarak bizim rolümüz de bu değişime ayak uydurmak. Geleceğin şehirlerinde anahtar oyuncular olacak yeni ulaşım platformlarını sağlayabilmeli ve yönetebilmeliyiz. SEAT bu bağlamda birçok projede önemli rol alıyor ve MWC’nin bu projeleri dünyaya tanıtmak için olabilecek en uygun platform olduğunu düşünüyoruz.”

“5G UYUMLU OTOMOBİL” YAPIM AŞAMASINDA

Barselona’yı Avrupa’nın en önemli 5G Teknoloji başkentlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan 5G Barcelona projesi kapsamında, SEAT ve Telefonica “5G Uyumlu Otomobil” pilot testini gerçekleştirecek. İşbirlikçi ve otonom sürüş için ilk adım olan bu girişim, otomobilin etrafındaki altyapılar ve diğer otomobiller ile arasında iletişim sağlanmasına imkan veriyor.

XMOBA VE METROPOLİS:LAB DOĞAL ORTAMINDA

Şehir içi ulaşımı geliştirmek için akıllı çözümler geliştiren, iki bağımsız SEAT Grup şirketi olan XMOBA ve Metropolis:Lab ekipleri de MWC’de olacak.

Kullanıcı ihtiyaçlarına adapte olabilen bir hizmet sağlayarak toplu taşımanın etkinliğini artırmak için çalışan “Bus on Demand” projesinin kaydettiği ilerleme ile ilgili detaylar da SEAT standında gösterilecek.

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