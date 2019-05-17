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Bugüne kadar üretilen en güçlü MINI'ler; Yeni MINI John Cooper Works Clubman ve Yeni MINI John Cooper Works Countryman

MINI, 60 yıllık üretim serüveninde yollarla buluşturduğu en güçlü modelleri Yeni MINI John Cooper Works Clubman ve Yeni MINI John Cooper Works Countryman’i gün yüzüne çıkardı.

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MINI, 306 beygir gücünde 4 silindirli 2.0 litrelik turbo motoruyla, bugüne kadar ürettiği en güçlü MINI modelleri olmayı başaran Yeni MINI John Cooper Works Clubman ve Yeni MINI John Cooper Works Countryman, kompakt Premium segmentin en hızlı modelleri arasında yer alıyor.
 
4.9 saniyede 0’dan 100’e
 
Sportif sürüş hissini en üst seviyede sürücüsüne hissettiren Yeni MINI John Cooper Works Clubman ve Yeni MINI John Cooper Works Countryman bir önceki versiyonlara göre artan motor güçleriyle de dikkat çekiyor. Her iki modelin tork değeri de 100 Nm artarak 450 Nm’ye ulaştı. Artan güç ve tork artışı ile her iki modelin 0-100 km/s hızlanmaları da 1.5 saniye geliştirildi. Yeni motor ile birlikte MINI John Cooper Works Clubman 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede, MINI John Cooper Works Countryman ise 5.1 saniyede gerçekleştiriyor. Ürettiği gücü yeni 8 ileri Steptronic şanzımanı ile yola aktaran Yeni John Cooper Works Clubman ve Yeni John Cooper Works MINI Countryman, her iki versiyonda da 4-çeker sistemi ALL4’u standart olarak sunuyor. MINI’nin karakteristik go-kart hissine ek olarak ön akstaki mekanik diferansiyel kilidi sayesinde sportif bir sürüş sağlanırken, ALL4 sistemiyle de yol şartlarından bağımsız üstün bir tutunma kabiliyeti sunuluyor.
 
Adaptif Şasi Kontrol Sistemi
 
Şasi üzerinde yapılan uzun geliştirme çalışmalarıyla yol tutuş kabiliyeti en üst seviyeye çıkarılan yeni John Cooper Works modelleri için opsiyonel olarak Adaptif Şasi Kontrol Sistemi’ne de yer veriliyor. Elektronik olarak kontrol edilebilen adaptif şasi sayesinde, süspansiyon sistemi MINI Sürüş Modları üzerinden ‘sport’ veya ‘comfort’ olmak üzere iki farklı tercihle optimize edilebiliyor. Standart versiyonlara göre 10 mm daha alçak tasarlanan süspansiyon sistemine ek olarak, sportif sürüş karakterine katkı sağlamak amacıyla her iki otomobil için özel olarak geliştirilen egzoz sistemi, tok ve güçlü sesiyle de keyif veriyor.
 

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