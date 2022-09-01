Çin devi Türkiye'ye geri döndü! 1.6TGDI motor kullanacak

Çinli otomobil şirketi Chery, Türkiye'ye getirecek olan üç SUV modelinde 1.6TGDI motorunu kullanacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chery'nin üçüncü nesil motoru ACTECO 1.6TGDI, 2019'da 'Çin'in En İyi On Motoru' listesine girdi.

Motor, teknoloji inovasyonuyla, dördüncü nesil olan 2.0T GDI motoruna yükseltildi.

Bununla birlikte, otomobilin özü olan bu motor birçok bileşenden oluşuyor.

Motor; ABD, Türkiye, Almanya, Japonya gibi ülkelere ihraç edilirken, şirketin Temmuz ayında denizaşırı ihracatı ilk defa 50 bini aşarak yıllık bazda yüzde 90,1 artışla 50 bin 614'e ulaştı.

Ocak-temmuz ayları arasında Chery Group, yıllık bazda yüzde 36,8'lik bir artışla toplam 198 bin 859 araç ihraç etti.