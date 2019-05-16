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Continental Türkiye yaz gelmeden Turizm sürücülerine kapsamlı eğitim verdi

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara lastik eğitimleri vermeye devam ediyor. Yoğun yaz sezonu başlamadan Diana Travel’ın Antalya’daki merkezinde otobüs sürücüleriyle bir araya gelen Continental Türkiye, ekibe lastiklerini nasıl daha güvenli ve verimli kullanabilecekleri konusunda kapsamlı bir eğitim verdi.

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Kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla lastik eğitimlerine aralıksız devam eden Continental Türkiye, başta Antalya olmak üzere toplam 9 şubede ülkemizi ziyaret eden turistlere en yüksek profesyonellik standartlarında servis sağlayan Diana Travel sürücüleriyle bir araya geldi. Dünyanın pek çok yerinden müşterilerine otobüs ile transfer hizmeti sağlayan Diana Travel sürücülerine lastikle ilgili bilinmesi gerekenleri aktaran Continental Türkiye ekibi, eğitimde ayrıca sürüş güvenliği konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Continental Türkiye Bölge Müdürleri ile Diana Travel şirket yetkililerinin de katıldığı eğitimde, katılan tüm sürücülerin lastik kaynaklı arızalar ve sürüş güvenliği konusunda yüksek farkındalığa sahip olması dikkat çekti.Eğitim, sürücülerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.
 
Continental’in şirkete ait tüm otobüslere lastik ölçümü yapmasıyla başlayan işbirliği, Diana Travel’ın otobüslerinde Continental lastiklerini tercih etmesiyle devam ediyor. Continental Türkiye, Diana Travel sürücülerine geçen yıl yaz sezonu öncesi de kapsamlı bir eğitim vermişti.

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