Yüzde 100 elektrikli otomobil için tarih verdi

03 Mart 2020 Salı 17:40 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:40

Dacia, 15 yıl içinde Logan ve Duster modelleri ile otomobil pazarında önemli bir hareketliliğe imza attı. Uygun fiyatlı yalın otomobilleriyle 6,5 milyon müşteriyi marka elektrikli otomobil döneminde başarısını devam ettirmeye çalışacak.

2021’DE SATIŞA SUNULACAK

Dacia, Spring ile ailelere kolay ve kaliteli mobiliteyi yüzde 100 elektrikli bir şehir otomobil sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip olacakken, 2021’de satışa sunulması bekleniyor.

Dacia Spring ön kısımda, %100 LED projektörler iki bölüme ayrılıyor. Üst kısımda yatay bir hat ve tampona entegre 4 grafik bileşen göze çarpıyor. Arka kısımda, yine %100 LED olan 4 far bir çift Y oluşturuyor. Bu görsel tarz, Dacia modellerin gelecekteki far tasarımını oluşturuyor.

HEDEFTE FİLO PAZARI DA VAR

%100 elektrikli motoru ve günlük kullanıma yönelik pili ile Dacia Spring, hem şehir içi hem de şehirler arası mobilite gerekliliklerini karşılıyor. Sağlamlığı ile elektrikli araçların tüm avantajlarını bireysel ve filo müşterileri için ulaşılabilir hale getiriyor: kullanım kolaylığı, sessiz çalışma, sıfır emisyon, kolay şarj ve az bakım gerektirmesi.

Dacia Spring, sahip olduğu özellikler ile araç paylaşım filosu gibi yeni mobilite hizmetleri için ideal bir çözüm haline geliyor. Model, Avrupa’nın en büyük elektrikli otomobil araç paylaşım filolarından birine sahip Renault Grubu’nun da etkin olduğu pazara seri üretim versiyonu ile de giriş yapacak (7.800 adet ZOE, Kangoo Z.E. Ve Twizy).