13.01.2020 17:07 - Güncelleme: 13.01.2020 17:07

2020'ye Fiat'ın başını çektiği FCA'nın, Peugeot'un başını çektiği PSA ile yaptığı büyük ittifak haberleriyle girilirken, Japonya'dan önemli bir ayrılık sinyali geldi. Japon üretici Nissan, Fransız ortağı Renault ile yollarını ayırmanın araştırmasını yapmaya başladı. Ayrılmanın teknoloji paylaşımı ve mühendislik tarafını araştıran Nissan'ın, eski yöneticisi Carlos Ghosn'un firarıyla bu süreci hızlandırdığı belirtiliyor.

KASIM 2018 MİLAT OLDU

Financial Times'ın haberine göre, Nissan'ın Renault ile yaptığı ittifak son gelişmelerle zehirli bir birliktelik haline geldi. 1999'da Nissan'ı batmaktan kurtaran Renault'un ortaklığı artık Japon marka için zorlama bir noktaya geldi. Geçtiğimiz hafta Carlos Ghosn'un "Hiçbir yere gidemeyecek ittifak" olarak tanımladığı Renault-Nissan ittifakında şimdi ayrılık senaryoları konuşuluyor. Nissan mühendislik ve imalat konusunda yanlız başına kalmayı hesaplarken, teknoloji paylaşımının artıları ve eksileri değerlendiriliyor. Geçen yıl Ghosn'un yerine geçen Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean Dominique, ortaklık hakkında şüphelerini bir radyo yayınında, "2020'de ittifakın potansiyelini çıkartamazsak, kendimizi başarısız olarak değerlendireceğim." şeklinde ifade etmişti.

"RENAULT, FİAT İLE BİRLEŞME FIRSATINI KAÇIRDI"

Maaşını düşük gösterme suçlamasıyla Japonya'da ev hapsine mahkum edilen eski Nissan CEO'su Carlos Goshn, 26 kamerayla izlenen ve 3 güvenlik görevlisinin nöbet tuttuğu evden kaçarak, ülkeyi terk etmişti. Türkiye üzerinden Ürdün'e kaçan Ghosn, geçtiğimiz hafta Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında, "Tutuklandığımdan bu yana Nissan günde 40, Renault ise 20 milyon dolar kayıp yaşadı." iddiasında bulunmuştu. Renault'un, Fiat (FCA) ile birleşme fırsatını kaçırdığını ifade eden Ghosn, duruşmasının Nisan 2021'e kadar ertelenmesini ve karısıyla konuşmasına izin verilmemesini Japonya'dan kaçma nedeni olarak göstermişti.