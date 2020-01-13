İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8712
  • EURO
    6,5338
  • ALTIN
    293.287
  • BIST100
    120475
Otomobil

Nissan'ın Renault ortaklığı bitiyor mu?

2019'u büyük bir ortaklık atağı ile tamamlayan otomotiv dünyasında şimdilerde büyük bir ortaklığın biteceği konuşuluyor. Japon üretici Nissan, Renault'tan ayrılmanın olası sonuçlarını araştırmaya başladı. Bu ayrılık araştırmasının vergi usulsüzlüğünden yargılanırken Japonya'dan kaçan üst yönetici Carlos Ghosn'un Ürdün'e gidişinin süreci hızlandırdığı konuşuluyor. İttifakın ayrılması durumunda tarafların yeni ortaklıklara yönelmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

13.01.2020  17:07 - Güncelleme: 13.01.2020  17:07

2020'ye Fiat'ın başını çektiği FCA'nın, Peugeot'un başını çektiği PSA ile yaptığı büyük ittifak haberleriyle girilirken, Japonya'dan önemli bir ayrılık sinyali geldi. Japon üretici Nissan, Fransız ortağı Renault ile yollarını ayırmanın araştırmasını yapmaya başladı. Ayrılmanın teknoloji paylaşımı ve mühendislik tarafını araştıran Nissan'ın, eski yöneticisi Carlos Ghosn'un firarıyla bu süreci hızlandırdığı belirtiliyor. 

KASIM 2018 MİLAT OLDU

Financial Times'ın haberine göre, Nissan'ın Renault ile yaptığı ittifak son gelişmelerle zehirli bir birliktelik haline geldi. 1999'da Nissan'ı batmaktan kurtaran Renault'un ortaklığı artık Japon marka için zorlama bir noktaya geldi. Geçtiğimiz hafta Carlos Ghosn'un "Hiçbir yere gidemeyecek ittifak" olarak tanımladığı Renault-Nissan ittifakında şimdi ayrılık senaryoları konuşuluyor. Nissan mühendislik ve imalat konusunda yanlız başına kalmayı hesaplarken, teknoloji paylaşımının artıları ve eksileri değerlendiriliyor. Geçen yıl Ghosn'un yerine geçen Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean Dominique, ortaklık hakkında şüphelerini bir radyo yayınında, "2020'de ittifakın potansiyelini çıkartamazsak, kendimizi başarısız olarak değerlendireceğim." şeklinde ifade etmişti. 

"RENAULT, FİAT İLE BİRLEŞME FIRSATINI KAÇIRDI"

Maaşını düşük gösterme suçlamasıyla Japonya'da ev hapsine mahkum edilen eski Nissan CEO'su Carlos Goshn, 26 kamerayla izlenen ve 3 güvenlik görevlisinin nöbet tuttuğu evden kaçarak, ülkeyi terk etmişti. Türkiye üzerinden Ürdün'e kaçan Ghosn, geçtiğimiz hafta Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında, "Tutuklandığımdan bu yana Nissan günde 40, Renault ise 20 milyon dolar kayıp yaşadı." iddiasında bulunmuştu. Renault'un, Fiat (FCA) ile birleşme fırsatını kaçırdığını ifade eden Ghosn, duruşmasının Nisan 2021'e kadar ertelenmesini ve karısıyla konuşmasına izin verilmemesini Japonya'dan kaçma nedeni olarak göstermişti.

''Kapan-2 Amanoslar Operasyonu'' başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez
Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Alman basınına itiraf etti: Erteleyebilir ama bitiremez

Yeni Sultan elini sıkmadı
Yeni Sultan elini sıkmadı

Yeni Sultan elini sıkmadı

Fark edince anında sildiler
Fark edince anında sildiler

Fark edince anında sildiler

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Libya'da Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.