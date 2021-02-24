Dikkat, yangın riski var! Hyundai on binlerce aracı geri çağırıyor

star.com.tr 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:50

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli Hyundai şirketi, bataryalarından çıkacak yangın olasılığı nedeniyle, dünya genelinden yaklaşık 81.700 elektrikli aracı geri çağıracak.



Açıklamada Hyundai'nin, 75.680 Kona, 5.716 Ioniq ve 305 EV aracının pil yönetim sistemini değiştirmeyi planladığı belirtildi.

Bunlardan 26,7 bin otomobil Güney Kore'de satıldı. Parçaların değiştirilmesine yönelik faaliyetlerin, mart ayı sonunda veya nisan ayında başlayacağı belirtiliyor.

Araçların bataryaları, LG'nin bir yan kuruluşu tarafından üretildi. Yerel araç güvenlik denetleyicileri, yangın potansiyelinin hızlı şarj sırasında arızalı bir batarya yönetim sisteminden kaynaklandığı sonucuna vardı.

Arabaları geri çağırmak, otomobil üreticisine 1 trilyon won'a (899 milyon dolar) mal olacak. Hyundai, maliyetleri pil üreticisi ile paylaşmayı planlıyor.

Yonhap, geri çağırma niyetinin açıklanmasının ardından Hyundai hisselerinin % 3,9, Kia'nın bağlı şirketlerinin değerinin ise % 4,7 düştüğünü belirtti.

Güney Koreli otomobil üreticisi, yazılım hataları nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayında 77.000 Kona elektrikli aracı geri çağırdı. Modelin 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana, bataryayla ilgili 14 yangın vakası görüldü.

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