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Dizel benzinli araçlar yasaklansın çağrısı

Danimarka, tüm dizel ve benzinli araçların Avrupa Birliği çapında 2040’a kadar yasaklanması için çağrıda bulundu.

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Teklif Lüksemburg’da düzenlenen AB çevre bakanları toplantısında gündeme geldi. Kopenhag’ın küresel ısınmayla mücadele önerisine 10 AB ülkesi de destek verdi. AB, karbon emisyonunu 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor. Komisyon’un hedefi 2050’de sıfır emisyon. Toplantıya katılan Danimarka Çevre ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen “bu konuda acelemiz olduğunun farkına varmalıyız” ifadelerini kullandı. Danimarkalı Bakan, fosil yakıt kullanan tüm araçların önümüzdeki 20 yıl içinde kullanımdan tamamen kalkması için AB Komisyonu’na baskı yapacaklarını belirtti. Danimarka hükümeti Ekim 2018’de yaptığı açıklama ile, fosil yakıtlı tüm araç satışlarının 2030’a kadar sona ereceğini duyurmuştu. Fakat AB yasalarıyla çeliştiği gerekçesiyle bu karardan vazgeçildi. 

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