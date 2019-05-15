Egea Eskişehirlileri piste çağırdı

Fiat Motor Sporları’nın başarı ile sürdürdüğü “Egea Seni Piste Çağırıyor” geçtiğimiz Cumartesi günü Eskişehir’deydi. Yoğun yağışa rağmen, kadın ve erkek 120 katılımcının aktif olarak yer aldığı Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Bursa Yolu Anadolu Fen Lisesi önünde, Fiat Motor Sporları tarafından özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen aktiviteye, hafta boyunca Fiat Bayisi Birmot Eskişehir’e gelerek Egea Ailesi’nden diledikleri bir model ile test sürüşü gerçekleştiren otomobil severler katıldı. Katılımcılar, ilk olarak isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitimler aldılar. Ardından Fiat Egea Sedan'ın motor sporlarında kullanılan 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonu ile slalom yarışına katıldılar.

Aktivite sonunda ise ilk üçe girenler ise podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ve Birmot Eskişehir yetkililerinden teslim aldı. En güçlü müzik platformlarından PowerApp’in destek verdiği aktivite esnasında, test alanında olan yakınlarına eşlik eden aileler de Fiat tarafından kurulan servis alanında etkinliği yakından takip ederek keyifli anlar yaşadılar.