Ek MTV'de ilk taksitin son ödemesi bugün sona eriyor. Ek MTV kararı, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçları kapsayacak şekilde Temmuz ayında alınmıştı. Ek MTV'nin iptali kapsamında açılan dava sonrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 26 Temmuz'da Genel Kurul'da görüşüldü. Buna göre Ek MTV iptal edildi mi? Son dakika Anayasa Mahkemesi MTV kararı ne zaman? İşte konu hakkında tüm gelişmeler

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?



Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın ardından bütçe harcamalarının artması nedeniyle bu yıl 2 katı olarak ödeniyor.

Son günlerde sosyal medyada ek MTV'nin iptal olduğuna dair iddialar sonrası ödeme yapan veya ödeme yapmaya hazırlanan vatandaşlar Anayasa Mahkemesi MTV kararını araştırmaya koyuldu.

Ek MTV'nin iptali talebi sonrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 26 Temmuz'da Genel Kurul'da görüşüldü. Ancak esas inceleme için karar ve gün belirtilmediği için verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmuyor.

EK MTV 3. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti.

Ek MTV 3. taksit son ödeme tarihi 06.09.2023 tarihine kadar uzatıldı. Alınan karar kapsamında, ek MTV'de ilk taksitin son ödemesi bugün sona eriyor.

Tahakkuk eden ek MTV, Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecek. EK MTV'de ilk taksit 6 Eylül 2023 tarihine kadar, ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek.

Araç sahipleri ek MTV ödemelerini 6 Eylül Çarşamba mesai saatleri içerisinde GİB üzerinden, bankaların mobil uygulamaları veya Vergi daireleri aracılığı ile ödeyebilecek.

Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.