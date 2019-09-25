Elektrikli otomobillerin gelecek süreçte fosil yakıtlı modellerin yerini alacağı tamamen kesinleşti. Türkiye’nin otomobili projesinin aralık ayında elektrikli otomobil sunumu yapması beklenirken dünyada markaların elektrikli çalışmaları hızla devam ediyor. İşte son günlerde yapılan tam elektrikli sunumlar ve yakın zamanda elektrikli otomobil çıkartacak markalar…

VOLVO’NUN İLK TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ SUV OLACAK

Güvenliğe verdiği önemle bilinen Volvo’nun tanıtacağı ilk tam elektrikli otomobil Volvo XC40 SUV olacağı açıklandı. 16 Ekim'deki lansmanı yapılacak tamamen elektrikli XC40’ın yolcuların güvenliği ve pilin bir çarpışma durumunda zarar görmemesi için otomobilin ortasında bir güvenlik kafesi yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Volvo yeni modelinde elektrikli otomobilinin sürüş konforuyla ilgili yeni teknolojileri tanıtacağını duyurdu.

MAZDA, İLK ÇIKIŞ TOKYO’DA YAPACAK

Japon üretici Mazda, 25 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2019 Tokyo Motor Show’da ilk seri üretilen elektrikli aracın resmi olarak tanıtacağını duyurdu. Modelin CX-30 platformunda üretildiğine ilişkin duyumlar alınırken dünya prömiyeri öncesi yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

HONDA, EN HAZIR MARKALAR ARASINDA YER ALIYOR

Japon üretici Honda, teknoloji tarafında yaptığı çalışmalar nedeniyle elektrikli otomobillere en hazır markalar arasında yer alıyor. Avrupa’da yakın zamanda dizel satışından çekileceği açıklanan markanın elektrikli modellere yoğunlaşması bekleniyor. Son Frankfurt Motor Show’da elektrikli süpermini modeli ile dikkat çeken marka, Avrupa Birliği’nin CO2 hedeflerine ulaşmada anahtar model olacak elektrikli araç satışından önemli bir sipariş almayı bekliyor.

ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN BÜYÜK GÖSTERİ YAPTI

Alman üretici Porsche, ilk tamamen elektrikli spor otomobili Taycan’ı 9 Eylül’de üç kıtada eş zamanlı gerçekleştirdiği dünya prömiyeri ile tanıttı. Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa'da tanıtımı yapılan Taycan’ın markanın ürün gamına girmesi 2020 sonuna bulacak. 2022 yılına kadar elektromobilite alanında 6 milyar Euro'dan fazla yatırım yapmayı planladığını açıklayan Porsche, modelin bataryasının yüzde 5'ten yüzde 80 şarj seviyesine ulaşması için yaklaşık 22.5 dakika sürenin yeterli olduğu bilgisini verdi.