‘Elektrikli otomobilde pazar lideri olacağız’

Japon otomotiv devi NISSAN’da Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarında çıtayı yükseğe koydu. 2018’i SUV’un lideri olarak tamamlayan, 2019’da da yüzde 15 ile liderliğini pekiştiren NISSAN Türkiye, 2020’de Türkiye yollarında olması planlanan NISSAN LEAF ile elektrikli araç segmentinde liderlik hedefledi. NISSAN Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, markanın en kuvvetli olduğu alanlardan birinin elektrikli araçlar olduğunu ve bu hedeflerin tümünün NISSAN LEAF’i işaret ettiğini belirtti. 2020’yi LEAF yılı olarak ilan ettiklerini ve LEAF’i gelecek sene Türkiye’ye getireceklerini belirten Doğueri, “Bugünkü şartlar altında elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız. Türkiye’de LEAF’i test ettik ve şu an son detayları çalışıyoruz. LEAF’ın menzili 170 km’den başlıyor, 450 km’ye kadar çıkıyor”dedi.

1.3 LİTRE X-TRAİL GELİYOR

Haziran ayında 1.3 litre benzinli, 7 ileri DCT ve 1.5 litre dizel, 7 ileri DCT motorlarını ve şanzımanlarını pazara sunduklarını ve oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Emre Doğueri, NISSAN Türkiye olarak Kasım 2019’dan itibaren 1.3 benzinli motorlu yeni X-TRAIL’i müşterilerin beğenisine sunacaklarını belirtti. Doğueri ayrıca, yeni NISSAN MICRA ile ilgili bilgiler aktararak, “Yeni MICRA’yı, 1.0litre, 99 beygir motoru ile düz ve otomatik vites olarak, ekim sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen sene,MICRA ile 4.6 segment payına ulaşmıştık. Şimdiki hedefimiz yüzde 2.5-3’ler olacak” dedi.