Fabrikalar 'yeni normal'de üretime başladı

26 Haziran 2020 Cuma 11:13 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:19

Fabrikada işçiler için alınan önlemler nedir?

Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Üretimimize tekrar başlamadan önce personel servislerinin yeniden düzenlenmesi, soyunma mahallerinin seyrekleştirilmesi, çalışanlarımızın yemeğe iniş saatleri, yemekhane oturma düzenleri, yemekhane masalarına pleksi separatörler takılarak çalışanların izole edilmesi, yemeklerin özel kutularda dağıtılması, gibi pek çok detay yeniden planlandı. Mesela artık asansörleri sadece engelli çalışanlarımız ya da yük taşıyanlar kullanabiliyor, o zaman bile uymaları gereken birçok kural bulunuyor.

Hangi fabrikada hangi önlemler alındı?

Her iki fabrikamız için de aynı önlemleri aldık. Şirkete girişte termal kameralarla veya manuel termometreler ile tüm çalışanlarımızın vücut sıcaklığı ölçülüyor. 37.8 derecenin üzerinde ateşi olan çalışanların şirkete girişi mümkün olmuyor. Karşılaşılabilecek herhangi bir şüpheli duruma karşı girişlerde iki sağlık personeli bulunuyor. Çalışanın sağlık formunu doldurmasından sonra hastaneye veya eve yönlendirilmesi sağlanıyor. Toplantı odaları, lavabolar, yemekhaneler, açık dinlenme alanları, soyunma odaları, kapı kolu, ışık açma/kapama düğmesi, su sebilleri gibi tüm ortak kullanım noktaları servis sağlayıcılar tarafından günlük olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca; işe gidiş-geliş ve yemekhane ring servisinin kullanımında, asansörde, ofislerde, üretim alanlarında, yemekhanede, dinlenme alanlarında, soyunma odalarında, eğitimlerde, dış firmalara ve ziyaretçilere uygulanan kurallar ve önlemler kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda bir yönetmelik hazırladık. Tüm çalışanlarımızın alınan bu önlemlere riayet etmeleri ve kuralları hassasiyetle uygulamaları konusunda maksimum özeni gösteriyoruz.

Kaç adet koruyucu malzeme dağıtıldı?

Tüm çalışanlarımızın giriş kapısından itibaren; üretim alanları, ofisler ve ortak alanlar da dâhil olmak üzere şirket içinde bulunan her alanda her zaman maske takmalarını zorunlu hale getirdik. Tüm lokasyonlardaki çalışanlarımız için Hoşdere Otobüs Fabrikamızda toplamda 65.000 adedi aşkın maske üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca direkt olarak imalatta görev yapan çalışanlarımıza 4.000 adet vizör dağıttık. İmalat çalışanlarımız görevleri süresince hem maske hem de vizör takıyorlar. Ayrıca şirketimizin her yerine dezenfeksiyon spreyleri yerleştirdik ve kişisel kullanım için de tüm çalışanlara el ve yüzey dezenfeksiyon malzemeleri dağıttık.

Üretim seviyesi Covid öncesine döndü mü?

Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 23 Mart - 20 Nisan 2020 tarihleri arasında, Aksaray Kamyon Fabrikamızda ise 28 Mart - 24 Nisan 2020 tarihleri arasında yaklaşık 1 ay üretime ara verdik. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda bayram sonrasına kadar tek vardiya sistemini uyguladık. Bir hafta normalde sabah vardiyasında çalışan işçiler işe gelirken, bir sonraki hafta diğer vardiyada çalışanlar işe geldi. Bayram sonrası itibariyle de normal çift vardiyalı düzene geçtik. Aksaray Kamyon Fabrikamızda ise 24-30 Nisan tarihleri arasında sabah vardiyası olmak üzere tek vardiya sistemini uyguladık. Mayıs ayı itibarıyla kısa çalışma modeline uyacak şekilde haftanın en fazla 4 günü olmak şartıyla, günde 2 vardiya sistemine geçiş yaptık. Aksaray Kamyon Fabrikamızda kısa çalışma süreci haziran sonunda tamamlanıyor, temmuz itibarıyla da eski üretim modelimize tekrar dönüyoruz.

Ne zaman pandemi izni başladı?

Üretim harici alanlarda görev yapan birçok ekiplerimizde 17.03.2020 itibarıyla “evden çalışma” uygulamasına geçtik. Zorunlu haller olmadıkça yüz yüze toplantıları yapmama kararı aldık. Bunun yerine video konferans veya tele konferans seçeneklerini kullanıyoruz. Bu aşamada verimli bir çalışma akışı sağlayabildik. Çünkü söz konusu duruma karşı teknolojik altyapımızı ve eğitimlerimizi çok öncesinden tamamlamıştık. Zaten salgın öncesi de haftada bir gün home-office uygulamamız olduğu için bu duruma hazırlıklıydık. Görevi gereği iş yerinde aktif olarak bulunması gereken çalışanlarımız dönüşümlü olarak tesislerimizde, faaliyetlerini evden yürütebilecek çalışanlarımız ise evden çalışmaya devam ediyor.

Hangi fabrika ne zaman üretime döndü?

Hoşdere Otobüs Fabrikası 20 Nisan 2020 tarihinde, Aksaray Kamyon Fabrikası ise 24 Nisan 2020 tarihinde yeniden üretime başladı.

Sağlık çalışmalarında ne gibi işlere imza atıldı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ortaya çıkan medikal malzeme ihtiyaçlarına iki farklı pleksi kabin üreterek biz de destek verdik. Hoşdere ve Aksaray Fabrikalarımızda üretmeye başladığımız 50 adet numune alma kabinini ve 100 adet entübasyon kabinini Sağlık Bakanlığı’na bağışladık. Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığı’nca gerçekleştirildi. Bunun haricinde kendi çalışanlarımız için maske üretimi gerçekleştirdik ve dağıtımını tamamladık.