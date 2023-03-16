Fenomen ve Galerici Eray Ersan: Oto galerisi açmanın farklı yöntemleri var

Galeri açarken birkaç hususa dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ersan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Oto galeri açmak, etkili bir ticari girişim olarak ön plana çıkar. Birçok kişi galeri açmak istese de bu konuda birtakım sıkıntılar ön plana çıkabilir. Öncelikle nasıl adım atmanız gerektiğini bilmiyorsanız, galeri açmak zorlayıcı bir süreç olacaktır."



GALERİ AÇMAK İÇİN BİRKAÇ HUSUSA DİKKAT EDİLMELİ



"Galeri açmak için dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Oto galeri açılacak dükkanın minimum 80 m2 kapalı alana sahip olması gerekiyor. Bunun yanı sıra yerleşim yerlerinin izinsiz olarak değiştirilmemesi oldukça önemli. İş yerlerinin güvenliği açısından kapalı mekanlarda LPG'li araçlara yer verilmemesi, bu konuda bilinmesi gerekenler arasında bulunuyor. Ayrıca oto galeride güvenlik kamerası bulundurulmalı ve kayıt belgesine sahip olunmalı. Bu ve bunun gibi hususların her biri, oto galeri açabilmenin şartları arasında yer alıyor."

MEVCUT OTOMOBİL GALERİSİ SATIN ALABİLİRSİNİZ



Oto galeri açmanın farklı yöntemleri bulunduğunu belirten Eray Ersan, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Eğer sıfırdan oto galeri açmak istemiyorsanız, mevcut oto galerisi satın alabilirsiniz. Önceden bilinen bir çevreye sahip olabilir, satışınızı çok daha efektif bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca şirketin daha önceden anlaşmalı olduğu firmalarla iş birliğine bu şekilde devam edebilirsiniz. Çok daha garanti bir yöntem olmakla birlikte böyle bir girişim için belirli bir bütçe ayrılmış olması gerekiyor."

KENDİ OTOMOBİL GALERİNİZİ AÇABİLİRSİNİZ



Bir diğer yöntemin sıfırdan oto galeri açmak olduğunu ifade eden Eray Ersan, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Bu yöntemde tutacağınız dükkan, satacağınız araçlar başta olmak üzere birçok hususu kendiniz belirlersiniz. Yeni bir işe başlayacağınız için yeni bir çevre edinmeniz önemli. Her iki yöntem de tercih edilebilir yöntemler arasında yer alıyor. Tabi işe başlamadan önce gerekli AR-GE çalışmalarını yapmış olmak gerekiyor. Aksi halde başarı elde etme ihtimaliniz düşebilir. Bunun yanı sıra sistematik bir şekilde çalışmanız gerektiğini de fark etmelisiniz."