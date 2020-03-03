Biri altın üç ödülle döndü

03 Mart 2020 Salı 12:20 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:20

Tasarım dünyasında önemli bir yeri olan iF Design Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV modeli SF90 Stradale, 75 tasarım arasından altın ödüle layık görüldü. Bu alanda ödül alan tek otomobil olan SF90 Stradale’nin tasarımı jüri tarafından, “heyecan uyandıran, net fonksiyonel çizgiler” ve “benzersiz bir simetri ile gerilim dengesi üreten yeni gövde orantıları” ifadeleriyle anlatıldı. Markanın tasarım ödülünü kazanan diğer modelleri ise F8 Tributo ve Ferrari P80/C oldu.





1000 HP’LİK HİBRİT GÜÇ!



SF90 Stradale, Ferrari’nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı olmasıyla öne çıkıyor. Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor. İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP değerinde toplam sistem gücü üretiyor. SF90 Stradale’da görev yapan 90° açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkıyor. Diğer 220 HP’lik güç ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor. SF90 Stradale ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi bulunan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla dikkat çekiyor.







