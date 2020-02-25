Fiat, koronavirüs nedeniyle tesislerine girişi kısıtladı

25 Şubat 2020 Salı10:43 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:45

Önce Çin, sonra İran, şimdi İtalya… Koronavirüs dünyanın çeşitli bölgelerinde can almaya devam ediyor. Koronavirüs’ten İtalya’da görülen ölümlerden sonra dünyaca ünlü İtalyan otomobil markalarından da önlem haberleri geldi. Fiat tesisleri çalışmaya devam etmekle birlikte, girişlere koronavirüs kısıtlaması getirildi. Tasarımlarıyla ünlü Italdesign Giugiaro ise Torino’da merkezini kapatırken, iki tesisinde üretimi durduracağını açıkladı.

İTALYA GENELİNDE 229 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Anadolu Ajansı’nda yer alan başka bir haberine göre, İtalya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 229'a ulaştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüse dair gelişmeleri takip etmek için dün akşam saatlerinde geldiği Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde basına açıklamalarda bulundu.

Conte, "Hiçbir şeyi hafife almıyoruz aksi takdirde, son derece titiz bu önlemleri almazdık." ifadesini kullandı.

"Virüsün ilerlemesini tahmin edemeyiz" diyen Başbakan Conte, virüsün yayıldığı kuzeydeki bölgelerden bir hastanenin daha önce bu salgına yönelik tavsiye edilen protokole uymamasının vakaların yayılmasına yol açtığını anlattı.

Başbakan Conte, bu virüsün ekonomiye çok güçlü bir etkisi olabileceğini ve şimdiden bunu olumsuz olarak hesaplayabileceklerini de söyledi.

Diğer yandan, koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü kuzeye giden tren seferlerinde de 4 saati aşan rötarlar yaşandığı basına yansıdı. Söz konusu rötarların, hem ay başında kuzey-güney aksındaki demir yolunda yaşanan kaza hem de koronavirüsün ilk yayıldığı noktalardan olan Casalpusterlengo’daki kontrollerden kaynaklandığı belirtildi.

Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri ve okullarda da faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti.

İSPANYA'YA TATİLE GELEN İTALYAN DOKTORDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Lombardiya bölgesinden tatil için İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarına gelen İtalyan bir doktorun bu virüsü taşıdığı tespit edildi.

Kanarya Adaları grubundan Tenerife'nin güneyine tatil için gelen ve kendisini kötü hissederek hastaneye kaldırılan bir İtalyan vatandaşına yapılan koronavirüs testinde pozitif sonucun çıktığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Kovid-19 protokolü gereği karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurdu.

İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.

DÜNYA GENELİNDE 80.000 KİŞİYE BULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."