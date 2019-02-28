Fiat Panda City Cross Türkiye’de satışa sunuldu
Fiat’ın efsaneleşmiş modeli Panda’nın yerden yüksek versiyonu 'City Cross' 80.900 TL liste fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Büyüyen ülkelerde, şehirlerin trafikleri giderek sorun olmaya başladı. Bu sorunları ise küçük şehir otomobilleri çözüyor. Evine ikinci otomobil almadan doğayla buluşmak isteyenlerin tercihi ise bu küçük otomobillerin yerden daha yüksek versiyonları oluyor.
Fiat Panda’da küçük yapısına rağmen, geniş iç mekanı ile herkesi şaşırtmayı başaran modellerdendi. Eski neslinde 4x4 Cross versiyonu ile arazide ufak bir dev haline gelen Panda, şimdi ise City Cross versiyonu ile ülkemizde satışa sunuluyor.
Panda City Cross’un dikkat çeken standart donanımları arasında LED gündüz farları, ön sis farları, direksiyondan kumanda edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç jantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor. Panda City Cross’ta 1.2 litrelik 69 HP gücünde benzinli Fire motor görev yapıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.