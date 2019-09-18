28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6683
  • 6,2667
  • 274.465
  • 101772
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Ford, Eskişehir’de tam otonom sürüş testi için tarih verdi

Teknoloji dünyası, vitesin hiçbir zaman bir kademe aşağıya düşmesini kabul etmez. Hep son sürat, hep tam kapasite çalışmayı gerektirir. Ford’un Türk mühendislerinin teknolojiye son katkısını görmek için dün Eskişehir’de fabrika ziyareti gerçekleştirdik. Ford Otosan ve AVL ortaklığı ile gerçekleştirilen yarı otonom sürüş testlerinde önemli bir başarı sağlanırken, tam otonom sürüş testlerinin 2020 sonunda yapılacağı bilgisi verildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, teknoloji alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ford Otosan, Eskişehir fabrikasında AVL ile ortak geliştirdiği “Platooning-otonom konvoy” projesinin testlerini gerçekleştirirken, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik tam otonom testler için 2020 sonuna tarih verdi.
 
 
4 ARAÇ BİRBİRİNE BAĞLANABİLECEK
 
Basın toplantısında kaç aracın bağlanabileceği sorumuz üzerine Ford Genel Müdür Yardımcısı Gökçelik, teorik olarak çok sayıda aracın bu sürüş sistemine bağlanabileceğini ama trafikte bu bağlanmanın optimum seviyesinin 4 araç olması gerektiğini söyledi. Projenin sonraki safhalarında otonom otoban taşımacılığı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Gökçelik, bu çalışmaların da eş zamanlı olarak devam ettirildiği bilgisini verdi.
 
 
KAZA OLURSA NE OLUYOR?
 
Kamyon konvoylarında araya giren otomobiller ile ilgili testlerin gösterildiği Eskişehir buluşmasında, kaza durumlarını sorduğumuz Gökçelik, kaza durumunda bu sistemin devre dışı kalacağı bilgisini verip sistemin farklı senaryolardaki testlerinin devam ettiğini söyledi.
 
 
2020 SONU TAM OTONOM TESTİ YAPILACAK
 
Dün Eskişehir’de ikinci seviye otonom sürüşün tamamladığına dikkat çeken Gökçelik, sorular üzerine 2020 sonunda tam otonom testini yine burada yapmayı planladıklarını söyledi. 10 kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını belirten Gökçelik, bu projede şu anda 20 kişinin çalıştığını ifade etti.
 
 
MUKTESEBAT SÜRECİ VAR
 
Otonom sürüş teknolojilerinin kullanımı için Avrupa Birliği’nde 2028’in hedeflendiğinin belirtildiği Eskişehir toplantısında, bu süreçte hem Avrupa Birliği’nin hem de Türkiye’nin müktesebatının bu teknolojiye uyması sürecinin işlediği bilgisi verildi. Toplantıda yolların alt yapısının ve standardizasyonunun bu teknoloji için önemli olduğuna dikkat çekilirken, burada elde edilen bilgi ve tecrübenin başka alanlarda da kullanılabileceğine dikkat çekildi.
 
 
HEDEF YÜZDE 15 TASARRUF
 
Yapılan çalışmaların tasarruf boyutuyla alakalı Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik’e sorduğumuz özel soruda, bu yapılan sistemle markaların yüzde 15 tasarruf edeceklerinin hesaplandığı bilgisini aldık.
 

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Metin Topuz hakkında karar

Metin Topuz hakkında karar

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay sözler!

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay sözler!

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu dövdü, savunması pes dedirtti

Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu dövdü, savunması pes dedirtti

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler
 

POPÜLER HABERLER

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Kaçak kazıda bulundu! MS 6'ncı yüzyıla ait

Kaçak kazıda bulundu! MS 6'ncı yüzyıla ait

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA