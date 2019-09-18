Ford, Eskişehir’de tam otonom sürüş testi için tarih verdi

Türkiye, teknoloji alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ford Otosan, Eskişehir fabrikasında AVL ile ortak geliştirdiği “Platooning-otonom konvoy” projesinin testlerini gerçekleştirirken, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik tam otonom testler için 2020 sonuna tarih verdi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE BAĞLANABİLECEK

Basın toplantısında kaç aracın bağlanabileceği sorumuz üzerine Ford Genel Müdür Yardımcısı Gökçelik, teorik olarak çok sayıda aracın bu sürüş sistemine bağlanabileceğini ama trafikte bu bağlanmanın optimum seviyesinin 4 araç olması gerektiğini söyledi. Projenin sonraki safhalarında otonom otoban taşımacılığı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Gökçelik, bu çalışmaların da eş zamanlı olarak devam ettirildiği bilgisini verdi.

KAZA OLURSA NE OLUYOR?

Kamyon konvoylarında araya giren otomobiller ile ilgili testlerin gösterildiği Eskişehir buluşmasında, kaza durumlarını sorduğumuz Gökçelik, kaza durumunda bu sistemin devre dışı kalacağı bilgisini verip sistemin farklı senaryolardaki testlerinin devam ettiğini söyledi.

2020 SONU TAM OTONOM TESTİ YAPILACAK

Dün Eskişehir’de ikinci seviye otonom sürüşün tamamladığına dikkat çeken Gökçelik, sorular üzerine 2020 sonunda tam otonom testini yine burada yapmayı planladıklarını söyledi. 10 kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını belirten Gökçelik, bu projede şu anda 20 kişinin çalıştığını ifade etti.

MUKTESEBAT SÜRECİ VAR

Otonom sürüş teknolojilerinin kullanımı için Avrupa Birliği’nde 2028’in hedeflendiğinin belirtildiği Eskişehir toplantısında, bu süreçte hem Avrupa Birliği’nin hem de Türkiye’nin müktesebatının bu teknolojiye uyması sürecinin işlediği bilgisi verildi. Toplantıda yolların alt yapısının ve standardizasyonunun bu teknoloji için önemli olduğuna dikkat çekilirken, burada elde edilen bilgi ve tecrübenin başka alanlarda da kullanılabileceğine dikkat çekildi.

HEDEF YÜZDE 15 TASARRUF

Yapılan çalışmaların tasarruf boyutuyla alakalı Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik’e sorduğumuz özel soruda, bu yapılan sistemle markaların yüzde 15 tasarruf edeceklerinin hesaplandığı bilgisini aldık.