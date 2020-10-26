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Otomobil

Ford Otomotiv yılın 9 ayında 2 milyar 268 milyon TL kar elde etti

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, yılın 9 ayında 2 milyar 268 milyon TL konsolide olmayan net kar elde ettiğini bildirdi.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 20:02 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:02
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Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirket 2020 yılının 9 ayında şirket 2 milyar 267 milyon 706 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 342 milyon 707 bin lira konsolide olmayan net kar açıklamıştı.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 454 milyon 419 bin TL konsolide olmayan net kar elde eden Ford Otomotiv Sanayi AŞ, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 358 milyon 269 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

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