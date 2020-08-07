Ford, SUV segmentine odaklandı

Star.com.tr 07 Ağustos 2020 Cuma 00:57 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 00:57

Temmuz ayında pandemi döneminde biriken talebi, artan hijyen talebiyle bireysel araç kullanma isteğini ve ekonomik canlanmayı aynı anda yaşayan otomotiv sektörü rekor satışa imza attı. Ekim ayına sipariş alan markalar bir yandan ürün yetiştirmeye çalışırken, öte yandan yeni modellerini hızlıca Türkiye pazarına sunuyor. Ford’un bugün gerçekletirdiği dijital tanıtımla SUV segmentinde bütün alanı dolduran modellerini detaylı şekilde dinleme imkanı bulduk. Gelecekte satışların yüzde %50’den fazlasının SUV modellerinde olmasını bekleyen Ford, bu alana yeni model Puma ve tamamen yenilenen Kuga ile çıkarma yaptığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yapılan açıklamalar markanın elektrikli modellerde beklentilerden biraz daha geride olduğunu hissettirdi.





YENİ KUGA, FOCUS PLATFORMUNDA ÜRETİLDİ

Ford’un Kuga modelinde büyük bir değişime imza attı. Üretimi Focus platformuna taşınan Kuga ağırlık olarak büyük bir hafifleme sağlarken, yüksekliğinde küçük bir fire verdi ve hafif bir genişleme elde etmiş. Dışarıda keskin hatlarından tamamen sıyrılan model adeta baştan tasarlanmış. Focus’un güncel çizgilerini alan modelin yüzü ve detayları yumuşak hatlara geçiş yapmış. İç mekanda da Focus’la aynı detaylara sahip olan model hız göstergelerinde kullanılan dijital ekran kullanımıyla dikkat çekiyor. Focus’ta kullanılan dönerli vites topuzunu transfer eden modelin dizel, benzinli ve hafif hibrit seçeneklerinden oluşan geniş bir seçenek listesi bulunuyor. Arka koltukta kayar bir koltuk sistemi tercih edilen Kuga’da diz mesafelerinde ve bagaj hacminde bu fonksiyonun avantajlarına dikkat çekildi. Ön planda sevimli bir yüze geçen Kuga, arkada Focus ile başlayan model ismini geniş yazma tasarım detaylarını almış. Yeni Ford Kuga için 277 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar, modelin hafif hibrit versiyonunda 805 bin 900 TL’ye ulaşıyor.









PUMA İLE SUV SEGMENTİNDE BOŞLUK KALMADI

Ford’un Fiesta platformunda ürettiği Puma modeli ile SUV segmentine markanın bakışı özetlenmiş. Bu segmentte büyükten küçüğe modellerini tamamlama gayretiyle dikkat çeken marka, Puma’da donanım seviyelerini sınırlı tutmuş. Bagajında fazladan alanıyla dikkat çekmeye çalışan yeni Ford Puma 196 bin 300 TL ile 270 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla müşterilerinin tercihi olmaya çalışacak. Hasan Aytekin / Star.com.tr