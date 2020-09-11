Ford'un yeni marka vizyonu dijital lansmanla tanıtılacak

AA 11 Eylül 2020 Cuma 18:33 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:33

Ford, otomotiv dünyasının geleceği için yol gösterici olacak yeni marka vizyonu Bring on Tomorrow - Geleceği Bugünden Yaşa yaklaşımını sürpriz içeriklerle anlatacağı dijital lansmanı 14 Eylül’de gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford, birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi iletişim çalışmalarının yanında dijital alanda da sektöre yön veren farklı projelere imza atıyor.

Ford'un müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uygulaması Ford Dijital Stüdyo dan gerçekleşecek ilk gösterim yayını, başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde, Ford Otosan Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak.