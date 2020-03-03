Bisiklet, motosiklet ve scooterlar daha güvende olacak

03 Mart 2020 Salı 12:52 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:52

Kapı açma kazaları İngiltere’de her yıl 60 bisikletçinin ciddi şekilde yaralanmasına ya da hayatını kaybetmesine yol açıyor. 2018 yılında sadece Almanya’da 3500 kaza bu sebeple gerçekleştiği biliniyor. Ford mühendisleri kapı açılma kazaları için yeni bir teknoloji geliştirdi. Potansiyel bir kazayı sensörlerle tespit eden sistem kapının tamamen açılmasını engelliyor.

KÖR NOKTA SENSÖRLERİNİ KULLANIYOR



Ford’un kör noktalardan geçenleri algılayan sensörler kullanan sistem, araca yakın bisiklet, scooter ve motosikletlerin hareketlerini analiz ederek, devreye giriyor. Markanın mühendisleri aynı zamanda bisikletlilerin araç etrafından güvenli bir şekilde uzaklaştığına emin olana kadar kapıların tam açılmasını geçici olarak önleyen yeni bir mekanizma üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu özellik acil durumlarda sürücü ve yolcular tarafından manuel olarak devre dışı bırakılabilecek.