Fransız marka 2019 yılında elektrikli dünyaya geçiyor

Elektrikli otomobiller giderek hayatımıza entegre oluyor. Bu değişime bazı markalar çok geç adım atıyor gibi görünüyorlar. Fakat bu düşünce markaların adımlarını gördüğümüzde boş bir düşünce olarak karşımıza çıkıyor. Peugeot markası da elektrikli otomobiller konusunda çok fazla öne çıkmayan markalardandı. 2010 yılında 200. yıla özel yeni MOTION&EMOTION imzasına sahip olan marka, artık sloganını elektriklendiriyor.

YEŞİL VE MAVİ IŞIK OYUNLARI

Markanın elektrikli hayata geçişini temsil eden yeni sloganı ise MOTION & e-MOTION. Bu yeni sloganla birlikte elektrikli otomobiller için çalışmalarını çok hızlı bir şekilde başlattığını gösteren Peugeot, yeşil ve mavi ışık oyunlarına sahip e harfini yeni reklam filmlerinde kullanmaya başladı. Cenevre Otomobil Fuarı’nda e-Legent Concept, Peugeot 3008, 508 sedan ve 508 SW’ın PHEV versiyonları için kullanılan yeni slogan, markanın 208 yıllık köklü geçmişinin elektrikli hayatla nasıl değiştiğini de gözler önüne çıkartıyor.