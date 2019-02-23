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Fransız marka Peugeot'un yeni 208 görüntüleri ortaya çıktı

Fransız otomobil üreticisi Peugeot’un uzun zamandır beklenen 208 modelinin görselleri sonunda ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Fransız otomobil markası Peugeot'un segmentinde beğenilen modeller arasında yer alan 208'in yeni yüzü duyuruldu.

508'İN TASARIM GENLERİ 208'E TAŞINDI

Peugeot 508 modelinin ön yüzüne sahip olan yeni Peugeot 208, bir kaplanın dişlerini anımsatan gündüz farları ve 508’e yine çok benzeyen uçtan uca siyah bir kaplamaya sahip olan stop lambaları ile çok farklı bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde bu kadar radikal değişim geçirmeyen B Segmenti içinde bir ilham kaynağı olacak olan otomobilin, en büyük rakibi ise yeni Renault Clio. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan Clio ile aynı gün tanıtılacak otomobilin, benzinli, dizel ve elektrikli seçenekleri bulunan ilk B segmenti hatchback olacak. 

MODEL ELEKTİRİK UYUMLU OLACAK

DS markasının DS3 modeliyle aynı CMP alt yapısını kullanan otomobilde, hem elektrikli, hem dizel hem de benzinli üniteler için uygunluk sağlanıyor. Bu alt yapıyı kullanan ikinci otomobil olan aracın, elektrikli versiyonu hala tamamlanmamış olsa da, 300 km civarında menzile sahip olmasını bekliyoruz. 1.2 Puretech benzinli motora sahip olacak olan otomobilde dizel seçeneği ise 2019’un son aylarında satışa sunulacak. 110, 130 ve 150 beygir aralığında güçlere sahip olacak otomobilin, dizel versiyonunda ise yeni 1.5 litrelik BlueHDi ünite kullanılacak.

 

 

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