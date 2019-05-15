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Fransızlar Jaguar ve Land Rover'ı almak için adım attı

Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının sahibi olan PSA Grubu, Jaguar ve Land Rover'ı almak için anlaşma imzaladı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Otomobil markaları geçtiğimiz dönemde iflastın eşiğine gelmiş ve el değiştirmişlerdi. Hintli üretici Tata'nın elinde olan Jaguar ve Land Rover markası krizden el değiştirerek ayakta kalmıştı. Şimdi ise bu durum değişiyor. Çok agresif bir üretim stratejisi belirleyen bu iki marka, tekrar el değiştirmeye hazırlanıyor. Dünyada ki satış adetlerini hızlıca arttıran iki İngiliz markasının sahibi Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin toplantısında Carlos Tavares ile konuşup tanıştığını fakat mülkiyet konusunda bir konuşma yapmadığını söyledi. Söylentiler üzerinde duran Avrupa basını ise JLR'nin PSA Grubu'na satılması markaya çok büyük bir gelişim sağlayabileceğini ve büyük bir değişim getireceğini de vurguladı.

Bu söylentilere karışılık olarak açıklama yapan Tata Motors'un JLR'de bulunan hisselerini elden çıkartmak istediğine dair söylentilerin gerçek olmadığı da ortaya çıktı.

PSA'nın sözcüsü ise bu satın almanın acelesi yok, ancak ortaya bir fırsat çıkarsa dikkate alacağını iletti. Tavares ise son aylarda, grubun daha da genişletmek istediğini ve gelecekte FCA Grubuyla da bir birleşme istediklerini söyledi. 

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