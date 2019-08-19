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Geleceğin araçlarını Bursa’da üretecek

Dünyanın birçok ülkesine Bursa fabrikasından ürettiği yerli minibüs ve otobüslerini ihraç eden Karsan, Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazandı. Karsan CEO’su Okan Baş, yeni Ar-Ge merkezinde geleceğin teknolojileri olan elektrikli ve otonom araçlar üzerine çalışmalar yapılacağını belirtti.

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Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, kuruluşunun ardından geçen yarım asırlık zaman zarfında yeni teknolojilerin yakından takip edilmesine ve bu alanda çalışmalar yürütülmesine yönelik misyonuyla önemli bir başarıya daha imza attı. Bu kapsamda Karsan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerin ardından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazandı. Karsan, söz konusu unvanın ardından Ar-Ge Merkezleri’ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, önümüzdeki 10 yılın teknolojisinin elektrikli ve otonom araçlar üzerine gelişeceğini vurguladı.  

YENİDEN YAPILANDI 

Karsan’ın da özellikle bu teknolojiler kapsamında çalışmalar yürüteceğinin altını çizen Baş, “Bu hedefimiz doğrultusundaki kararlılığımızın ilk sonuçlarını Jest Electric ve Atak Electric ile de görüyoruz. Karsan olarak, söz konusu teknolojilere odaklanmak üzere strateji değiştirerek; yeni bir organizasyonel yapılanmaya gittik. Yenilikçi teknolojiler üzerine Ar-Ge faaliyetlerini yürütüp; önümüzdeki 10-15 yılın ürünlerini geliştirmek üzere yeniden yapılandık. Hedeflerimiz doğrultusunda da Ar-Ge merkezimizi kurduk. Bu kapsamda almaya hak kazandığımız Ar-Ge Merkezi belgesinin ilerleyen dönemlerdeki çalışmalarımızda da bizi teşvik etmesi adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 

Yeni 

Teknolojiler ve projeler geliştirecek

Ar-Ge Merkezi unvanı ile birlikte Karsan, yeni projeler ile teknolojiler üretmeye, hayata geçirdiği yeniliklerin patentini alarak bu yenilikleri ürünlerinde kullanmaya yönelik yürüttüğü çalışmalara ağırlık verecek. Bir yıl içerisinde iki elektrikli araç üreterek, bu konudaki inovatif yetkinliğini tüm dünyada tekrar gözler önüne süren Karsan, bu kapsamda özellikle elektrikli araçlar teknolojilerine odaklanacak. 

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Üniversite - sanayi işbirliğine yönelik çalışmalara da son derece önem veren Karsan, katma değeri daha yüksek ürün ve çalışmalara ağırlık verecek. Birlikte çalıştığı yan sanayi firmalarının yeni teknolojiler geliştirmesine de katkılar sunmayı amaçlayan Karsan, bu hedefi ile birlikte yan sanayi firmalarının teknoloji alanında ilerlemesine de destek olacak. 

 

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