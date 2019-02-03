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Hafif ticari araçta kiralamalar başladı

Sektörün önündeki 10 yıllık hafif ticari araç kiralama engelini kaldıran düzenlemelerin ardından, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, yeni hafif ticari araç kampanyalarını açıkladı.

  • KAAN ZENGİNLİ
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LeasePlan Türkiye kiralanacak hafif ticari araçlar için internet sitesi üzerinden fiyatlarını paylaştı. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Hafif ticari araçların kiralanabilmesi ile artık küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere hiçbir şirket hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, bu sayede sermayelerini daha verimli şekilde kullanabilecekler. Tüm şirketleri avantajlı kiralama fırsatından ve ekonomik fiyatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Özellikle Mart sonuna kadar sürecek olan vergi indirimleri ile çok daha avantajlı noktalara gelen fiyatların kaçırılmamasını tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu. 

Elektrikli otoda lider Norveç 

LeasePlan Elektrikli Araçlara Hazırlık Endeksi’ne göre, elektrikli araçların şarj altyapısı ve elektrikli araçlara ulaşılabilirlik geçtiğimiz yıl önemli ölçüde artış gösterdi. Elektrikli araçlar devrimine en hazırlık ülkeler ise sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay “Elektrikli araçlar konusunda Türkiye’de ne yazık ki çok gerilerde. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli” dedi. 

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