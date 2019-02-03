Hafif ticari araçta kiralamalar başladı

LeasePlan Türkiye kiralanacak hafif ticari araçlar için internet sitesi üzerinden fiyatlarını paylaştı. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Hafif ticari araçların kiralanabilmesi ile artık küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere hiçbir şirket hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, bu sayede sermayelerini daha verimli şekilde kullanabilecekler. Tüm şirketleri avantajlı kiralama fırsatından ve ekonomik fiyatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Özellikle Mart sonuna kadar sürecek olan vergi indirimleri ile çok daha avantajlı noktalara gelen fiyatların kaçırılmamasını tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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