Haftanın otomobil kampanyaları

10.02.2020 09:14 - Güncelleme: 10.02.2020 09:18





KIA, ŞUBAT KAMPANYASINI AÇIKLADI



Güney Koreli üretici KIA, şubat ayında da faiz fırsatlarının devam ettiğini duyurdu.

Markanın SUV temsilcisi Sportage’da bu ay yapılan kampanyaya göre 50.000 TL’ye 18 ay taksit ve yüzde sıfır faiz avantajı sunuluyor.

Marka otomobillerinden Ceed, Picanto ve Stonic modellerinde 30 bin TL’ye 15 ay yüzde 0,59 faiz fırsatı sunulurken, Rio modelinde bu ay 30.000 TL’ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz seçeneği açıklandı. KIA'nın ticari modeli Bongo’da ise şubat kampanyası kapsamında yine 30.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

COMPASS VE RENEGADE İÇİN ÖZEL KAMPANYA



SUV modelleri ile öne çıkan ve Fiat çatısında üretim yapan Jeep, şubat ayında cazip bir kampanyası olduğunu açıkladı. Ay sonuna dek Compass modellerine özel 20.000 TL’lik indirim sunan marka, küçük SUV Renegade’de 15.000 TL’lik indirime gitti.

Şubat ayı boyunca Renegade’de fiyatları sabitlediğini açıklayan marka, açıklamasında bu modelin 189.900 TL’den başlayan fiyatlarına dikkat çekti.

OPEL'DEN ÇEŞİTLİ MODELLER İÇİN FAİZ İNDİRİMİ



PSA çatısında üretim yapan Opel, şubat ayı için kampanya yaptığını duyurdu. Astra HB ve Insıgnia modellerinde 120.000TL’ye, 20 ay, yüzde 0,49 faiz seçeneği sunduğunu açıklayan marka, ticari modeli Combo’nun tüm donanım seviyelerinde 6.700TL’lik indirim yaptığını duyurdu.

SUV modellerinden Crossland X ve Grandland X modellerinde 90.000TL’ye, 20 Ay, yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği açıklayan marka gelecek ay başındn itibaren yeni Corsa'yı satışa sunacak.





YERLİ ÜRETİMLERİNDE FAİZ İNDİRİMİ VAR

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modelleri, ocak ayından mart sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında 3 farklı kamu bankasından 500.000 TL ve 60 aya kadar % 0,69 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

QASHQAI'DE 10.000 TL İNDİRİM YAPTI

Japon otomobil üreticisi NISSAN, şubat ayı sonuna kadar 24 ay yüzde 0,49 faiz seçeneğiyle indirimler yaptığını duyurdu.

NISSAN'ın şubat kampanyasında Qashqai için 10 bin TL’ye varan kampanya indirimi ve 50.000 TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranları açıklandı.

Markanın pick-up modeli NAVARA'da ise 3.000 TL’ye varan kampanya indirimiyle birlikteşubat ayı boyunca 100.000 TL için 24 ay vadede yüzde 0,49 faiz oranından faydalanma seçeneği bulunuyor.

NISSAN'ın X-TRAIL modelinde ise şubat ayına özel 60.000 TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faizle kredi seçeneği bulunuyor.