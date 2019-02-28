Honda CR-V, Mercedes G Serisi ve Seat Terraco yıldızları topladı

Avrupa’da satışa çıkan otomobilleri belirli kriterler ile test eden Euro NCAP, geçtiğimiz günlerde 3 yeni modeli test etti. Yeni çıkan Honda CR-V, Mercedes G Serisi ve Seat Terraco yollarına Euro NCAP'ten aldıkları tam not ile devam edecekler.

ÇOK ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİLER

Yapılan testlerde, aracın iç mekandaki yolcuları koruması, kaza anındaki tepkisi, kaza önleme sistemleri, yaya çarpışma önlemesi gibi sistemleri kontrol edilir. Bu kriterlerde başarılı olan araçlar ise yine Euro NCAP’in yıldızlandırma kategorisine göre yıldız alır. 5 yıldız en güvenli, 1 yıldız ise en güvensiz otomobillere verilir.

Geçtiğimiz yıl satışa çıkan 3 yeni modeli test eden firma, Volkswagen’in MQB platformu üzerinde yükselen Seat’ın en büyük otomobili Terraco’yu bu zorlu testlerden biri olan yetişkin yolcu korumasına tabi tuttu. Yapılan testlerde büyük SUV’lar için en yüksek puanı alan Taracco, yüzde 97 ile ile bu üçlünün dışında en iyi SUV’lar arasında yer aldı. Honda’nın CR-V modeli ise hibrit versiyonu ile girdiği bu testte yüzde 93 alırken, Mercedes’in arazi canavarı G Serisi, yüzde 90 puan aldı.