Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer: Honda Türkiye'den çıkmıyor
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, 'Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.' dedi.
- AA
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.
"Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız." diyen Kılıçer, "Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz." şeklinde konuştu.
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