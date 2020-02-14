Hyundai, Prophecy adında yeni bir elektrikli otomobil konsepti duyurdu

14 Şubat 2020 Cuma15:39 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:39

3 Mart 2020’de kapılarını açmaya hazırlanan Cenevre Otomobil Fuarı’nda sürpriz bir elektirikli otomobil tanıtımı daha geldi. Hidrojenli otomobilleriyle dikkat çeken Hyundai, bu fuarda yeni elektrikli otomobil konseptini tanıtacağını açıkladı. “Prophecy” adı verilen modelle birlikte markanın Cenevre’de tanıtacağı yeni model sayısı 3 e çıktı.

İngilizce kelime anlamı “Kehanet” olan “Prophecy”, aerodinamizmi artıran geniş arka spoyleri ve öne doğru akıcı bir şekilde ilerleyen zarif çizgili bir siluet sunuyor. Arkada yer alan entegre spoylerin üzerindeki piksel özellikli lambalar ise elektrikli modele işaret ediyor.

Prophecy hakkında açıklamalarda bulunan Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee, trendleri takip etmeyen, ikonik çizgilerle, zamana karşı koyan bir tasarım ortaya çıkarmaya çalıştıklarını duyurdu. Hyundai Prophecy EV konsept, 3 Mart'ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tüm dünyaya tanıtılacak. Marka bu fuarda yeni i30 yanında, Türkiye’de üretilen i20’nin yeni versiyonunu da tanıtacak.