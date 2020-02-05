Hyundai, yeni i20'nin ilk çizgilerini paylaştı

05.02.2020 15:38 - Güncelleme: 05.02.2020 15:38

Hyundai'nin B segment temsilcisi i20'nin ilk çizimleri paylaşıldı. Dışarıdan iki görsel paylaşan marka kokpitte iki adet 10.25 inç ekrana yer vereceğini açıklarken, iç mekan görüntüsüpaylaşmadı. Dünya lansmanı önümüzdeki ay Cenevre Fuarı’nda yapılacak yeni i20 modelinin güncel versiyonu, Hyundai'nin Türkiye'deki fabrikasında üretilerek 45’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

ŞİŞKİN ÇIKINTILAR VE ALÇAK DURUŞ

Hyundai yeni i20'de ön tarafındaki yatay konumlandırılmış basamaklı ızgarası ve aşağı doğru uzanan far yapısı kullanmış. Karakteristik ızgaranın haricinde, daha geniş ve daha alçak bir duruş sergileyen gövdenin yan taraflarındaki şişkin ve sert çıkıntılar ise tasarımın diğer dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.





TASARIMIN HARFLERİ

Arkaya doğru yükselen çizgiler özellikle bagaj kapağında son günlerin çizgilerini yansıtıyor. Yeni i20'nin bumerangı andıran krom kaplı C sütunu, Z şeklindeki uzunlamasına LED arka aydınlatma grubu modelin göz alıcı detaylarını oluşturuyor.





İÇ MEKANA DEV ERKANLAR

İç mekandan henüz görüntü paylaşmayan Hyundai, gösterge tablosunu kaplayan yatay kokpit dizaynıyla iddialı olacağını belirtiyor. Yeni i20'nin iç mekanında dijital donanımlara ağırlık vereceğini açıklayan marka, kokpitinde iki adet 10,25 inç ekrana yer vereceğini açıkladı.