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Otomobil

Hyundai, yeni i30'un ilk görüntülerini paylaştı

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C segmentindeki temsilcisi i30'un tasarımıyla ilgili ipuçlarını paylaştı. Yeni i30'un sportif tamponları ve LED farları, güçlü ve daha keskin bir görünümüyle gelecek ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımının yapılacağı açıklandı.

12.02.2020  09:27 - Güncelleme: 12.02.2020  09:27

Şimdilik sadece N Line versiyonun çizimlerini paylaşan Hyundai, daha geniş görünmesini sağlayan geniş hava girişli tamponlar ve yatay V şekilli LED farlar ile tasarımını güncellemiş. 

Önümüzdeki haftalarda resmi görsellerinin tamamının yayınlayacağını belirten Hyundai, aracın diğer açıları içinde iddialı açıklamalarda bulundu. İç mekandan görüntü paylaşılmazken, dijital gösterge paneli ve 10,25 inç ekran yer alacağı bilgisi verildi.

Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni i30 ile birlikte İzmit’te üretilen yeni i20 de tanıtılacak. 

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