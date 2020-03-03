Yeni modelin kapılarını açtı

03 Mart 2020 Salı 14:35 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:35

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Cenevre’de tanıtamadığı markanın gelecekteki vizyonunu gözler önüne seren yeni konsepti Prophecy’i sosyal medyada tanıttı. Markanın teknoloji anlayışını ifade eden konsept otomobil, yumuşak ve minimalist tasarımı yanında elektrikli bir model olmasıyla dikkat çekiyor.





Aerodinamik bir silüete sahip olan Prophecy, geçtiğimiz yıl tanıtılan 45 EV Concept’in takipçisi olarak öne çıkıyor. Genişletilmiş dingil mesafesinden daha kısa ön ve arka çıkıntılara kadar estetik uyumla işlevselliği birleştiren tasarımcılar, aynı zamanda iç mekanda önemli genişlik elde etmiş.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee ise hazırladıkları konsept hakkında, “Elektrikli otomobiller arasında farklı ve ilgi çekici bir otomobil üretmek, Hyundai’nin gelecekteki vizyonu açısından son derece önemli bir karardı. Bizi daha geniş ufuklara iten bir başka konsepti daha hayata geçirdik. Optimistik Fütürizm olarak adlandırdığımız bu ilerleyişteki amacımız, insanlar ve otomobiller arasında duygusal bir bağ kurmaktı ” dedi.

Önden arkaya doğru uzanan ana hat, tamamen yumuşak köşeler ve bağlantı noktalarıyla oluşturuluyor. Ayrıca, EV'ler için vazgeçilmez bir tasarım özelliği olan kapalı ve akıcı çizgiler, konsept otomobile muazzam bir aerodinamizm sağlıyor. Aracın tekerleklerine yerleştirilen pervane şekilleri ise aerodinazmi desteklerken aynı zamanda içeri çekilecek havayı kanalize ediyor.

Entegre arka spoyler ise yüksek hızda yere basma kuvvetini sağlayarak yol tutuş açısından önemli bir rol oynuyor. Şeffaf akrilik malzemeler ise LED farlar, stop lambaları ve sensörler gibi fonksiyonel bileşenlerin daha net bir görünüm sunmasını sağlıyor.

İlk olarak Hyundai 45 EV Concept’de görülen piksel lambalar, yeni konseptte de bir adım daha ileri seviyeye taşınıyor. Pikselli lambalar, gelecekteki Hyundai modellerinde bir tasarım öğesi olarak kullanılmaya başlanacak.

Prophecy’nin iç mekanı, EV platformunun vermiş olduğu geniş kabin avantajlarını kullanıyor. Geleneksel bir iç mekan yerine, rafine bir yaşam tarzı ve konfor sunarak kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Prophecy aynı zamanda otonom sürüş teknolojisini de sahip. Standart bir direksiyon simidi yerine, joystick kullanarak sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor. Biri orta konsolda ve diğeri de kapı döşemesinde yer alan joystickler, sağa ve sola hareket ederek pratik kontrol olanağı sunuyor. Ayrıca, sürücüler, entegre düğmeler aracılığıyla diğer fonksiyonlara da erişebiliyor.

Joystick kullanımıyla beraber iç mekanda daha fazla alan elde edilebiliyor. Bir uçağın kokpitindeki gibi bir his uyandıran bu özellik aynı zamanda araca daha fazla görsellik de katıyor. Konfor modunda, araç içindekilere herhangi bir görsellik sunulmuyor. Yolcuların gördüğü tek şey, A sütunundaki ekranlar ve kanat şeklindeki gösterge paneli.

Ayrıca, Hyundai Prophecy’de yepyeni bir havalandırma sistemi kullanılıyor. Clean Air System-Temiz Hava Teknolojisi’yle aracın içindeki hava ve oksijen miktarı düzenli olarak filtreleniyor. Arıtılmış hava akışı sistem sayesinde gerçekleştirilirken aynı zamanda kabindeki hava da dışarı atılırken de filtrelenerek atmosfere geri gönderiliyor.

Hyundai, Prophecy konseptinde kullandığı yeni teknolojileri gelecekteki modellerine de yansıtarak ilerleyişini ve konforunu artırmaya devam edecek.