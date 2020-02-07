07.02.2020 15:46 - Güncelleme: 07.02.2020 17:43

Geçtiğimiz yıl ikinci el piyasasında her sıfır araç satışına karşılık 16 araç satıldı. Ocak sıfır satışlarında görülen yüzde 100 üzeri artış ise bu ikincil piyasaya yeni ürün aktığını gösteriyor. Bu yıl fiyatların artış hızının azalması beklenirken, yıl sonuna kadar beklenti ikinci el otomobillerin yine prim yapacağı yönünde.

İkinci el otomobiller hakkında merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'e sorduk. 2020'de ikinci el otomotivin yükselen trendini koruyacağı düşündüğünü açıklayan Ertemel, noterlerde güvenli satış uygulamasını yerinde bulduğunu, sektörde daha güvenli alışveriş için meslektaşlarını etiket kullanımına daha fazla dikkat etmeye davet etti.

İşte İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel'in gündeme ilişkin sorduğumuz sorulara verdiği cevaplar:

Şubat ayında noterlerde uygulanmaya başlayanan güvenli alışveriş uygulamasının sektöre etkilerini İMAS Başkanı olarak değerlendirebilir misiniz?

Sektörümüzün sıklıkla dile getirilen problemlerinden olan noter satışı anında özellikle kredili işlemlerde yapılan usulsüzlükler ve kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık teşebbüslerinin yarattığı mağduriyetlerin yok edilmesi açısından teknolojik imkanları kullanarak oldukça etkili bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında, geçtiğimiz aylarda İTO çatısı altında düzenlediğimiz zümre toplantımızda 2020 yılını kayıt dışı ile mücadele yılı olarak ilan etmiştik. Güvenli alışveriş uygulaması ile banka işlem hareketlilikleri artarak işlemlerin daha fazla kayıt altına alınmasına ve kayıt dışı ile mücadele de etkili bir enstrüman olacağını düşünüyoruz.

İTO’da yaptığınız konuşmada ikinci el esnafının standartları yükseltmesi çağrısında bulunmuştunuz. İMAS olarak bu konuda 2020 çalışmalarınız neler olacak?

Yıllardır süregelen ve insanların gözünde kültleşen 2.el otomobil satıcılarının olumsuz algılarını yok etmek ve mesleğimize yüksek standartlar kazandırmak İMAS kuruluş felsefelerimizden biriydi.

Değişimin önce kendinizden başlayacağı anlayışıyla, müşteriye hitabetten showroomlarımızın standartlarına, tüm satış sürecinde destek vermeye ve müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaya yönelik konuları ele alarak, adını "İMAS Anayasası" olarak belirlediğimiz standartlarımızı oluşturduk.

Bir örnek vermek gerekir ise İMAS derneği ofisimizde müşteri şikayetleri hakkında sıkça mail ve telefon alarak çözümsüz kalan şikayetlerin giderilmesi konusunda meslektaşlarımız ile iletişime geçerek çözüm konusunda destek veriyoruz.

Müşterilerimiz güven içinde alışverişlerini tamamlar iken meslektaşlarımızın da aynı sorunları tekrar yaşamaması için problemi standartların yükseltilmesine vesile ediyoruz.

Derneğimiz İstanbul merkezli olmasına rağmen Anadolu illerimizden de sık sık telefonlar alıyor.

Geçtiğimiz yıl ikinci el esnafının araçlarına marka model fiyat içeren etiket koyması konusunda sıkıntılar olduğuna dair yaptığımız haberlerimizi size iletmiştik. İkinci el esnafının satışta olan araçlarına marka, model, hasar ve fiyat gibi durumları içeren etiket koyması konusunda son durum nedir? IMAS Başkanı olarak ikinci el esnafına fiyat etiketi koyma çağrısında bulunmak ister misiniz?

Araçların üzerine konulacak bilgilendirme etiketleri tabi olduğumuz resmi yönetmeliğimizce belirlenen formatta yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu etiketler sonradan doğabilecek ekspertiz farklılıkları, km, fiyat gibi bilgilerdeki yanlış anlaşılmaları erkenden gidereceği gibi meslektaşlarımızı daha kurumsal ve müşterilerinin algısında daha güvenilir kılmaya yardımcı olacaktır.

Yönetmeliğimizin hayata geçmesi ile gerek yaptığımız çağrılar gerekse meslektaşlarımızın hassasiyeti ile yaptığımız gözlemlemelerde meslektaşlarımızın bu konuya daha da özen gösterdiğini fark etmekteyiz.

Henüz etiketleri kullanmayan meslektaşlarımızın her şeyden önce yasal zorunluluk olduğu için akabinde bu uygulamanın katacağı olumlu etki ve algılardan dolayı özen göstererek ivedi şekilde kullanmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz.

Meslektaşlarımız arzu ettikleri takdirde yönetmeliğin istediği formatta etiketlerin nasıl olacağı hususunda IMAS olarak kendilerine memnuniyetle destek vermeye hazırız.

2018 ve 2019 yıllarında ikinci el satışı önemli bir artış yaşadı. 2020'de satışlardan beklentiniz nedir?

2018 yaz aylarında başlayan kur ve faiz hareketliliğinin etkisiyle sektör daha önceki dönemlere göre yüzde 35'lere varan daralma gösterirken buna rağmen ikinci el otomobili sıfır otomobile alternatif olarak görülmesi satışları arttırmıştır.

2019 yılında faizlerin yarı yarıya inmesi ve özellikle yılın son döneminde sıfır bayilerin elinde araç olmaması ile birlikte ötelenen satın alma ihtiyacı ikinci el pazarından giderilmiş ve satış adedi 7.6 milyon’a kadar ulaşmıştır.

2020 yılının ilk ayına baktığımızda ülkemiz ekonomisi mevcut faiz politikasının pozitif sonuçlar vermesi ile yıla oldukça güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Araç fiyatları ocak ayı itibari ile ortalama yüzde 6 artmış olmasına rağmen düşük faiz politikası sayesinde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre artmış durumda.

Bu pozitif havanın sürdürülebilir olması beklentisi ve ocak ayında elde ettiğimiz veriler ışığında, 2020 yılı ikinci el otomotiv sektörünün yükselen trendini koruyacağı bir yıl olarak, satışların yüzde 10-15 arası artış göstererek yılı kapatacağını tahmin ediyoruz.