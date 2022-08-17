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Otomobil

İkinci el araç satışında yeni düzenleme Resmi Gazete'de! İkinci el otomobil satışında 6 ay şartı!

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte rent a car ve oto galeri sahipleri ilk tescili yapılan otomobilleri 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satamayacak. Peki bu düzenleme kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:31 - Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında oluşan faiş artışların önüne geçmek için İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, İkinci el araç satışı için getirilen bu düzenlemeyle stokçuluk faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin halihazırda kendi adlarına tescilli taşıtların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılabilmesine imkan sağlanacak. Söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacak.

Şahsi otomobil satışlarında da bu kural geçerli olacak.

ÖZEL ŞAHISLAR ARAÇ SATABİLECEK Mİ?

Düzenlemede, ticari faaliyet dışında araç satanlara yönelik düzenlemede yer aldı. Özel aracını satmak isteyenlere, 3 araca kadar ay ve kilometre sınırı getirilmedi. Bakanlığın açıklamasında bu durum şöyle anlatıldı:

"Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Ancak, nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir.

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