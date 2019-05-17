İkinci El Araç Ticaretinde Sektörün Durumu

1. Ekspertiz sektöründe büyüme artışı ne durumda?

Türkiye’deki yeni ortaya çıkan ve büyüme potansiyeli olan tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de birçok küçük ve büyük ölçekli firma ortaya çıktı ve farklı markalar oluştu. Bu sebeple ikinci el araç ekspertiz hizmeti almak isteyen tüketicilerin kaliteli, tarafsız ve bağımsız hizmet veren, bizim gibi firmalara olan ihtiyacı arttı. Otomobil sektöründe geçmişi ve tecrübesi olmadan ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren firmalarda, tüketicilerin karşılaşabilecekleri hata oranının yüksekliği nedeniyle TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi almış kurumsal firmalardan hizmet alınması büyük önem taşır hale geldi.

2. Sektörde kurumsallaşma adına getirilen düzenlemeler alıcıyı memnun etti mi?

Sektörde yapılan düzenleme sayesinde ekspertiz merkezi açma standartları belirlenirken, kurumsallaşma yolunda ilk adım atılmış oldu. Atılan bu önemli adımın devamında Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi ekspertiz merkezleri için denetim standartlarının oluşturulması, oluşturulan standartlar ışığında ekspertiz merkezlerinin denetimlerinin düzenli olarak yapılması ve bu denetimler sonucunda karşılaşılan olumsuzluklara karşı cezai yaptırımlar getirilmesiyle sektörde kurumsallaşma süreci büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla ikinci el araç ekspertiz sektörü hem alıcılar hem satıcılar için şeffaflığın hâkim olduğu bir sektör haline gelmiş olacaktır. Kurulduğu ilk günden itibaren kurumsal yapısıyla sektörde varlığını sürdüren TÜV SÜD D-Expert’in her şubesinin denetimi, gücünü 150 yıllık güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik tecrübesinden alan ve Türkiye’nin en önde gelen kuruluşlarından olan TÜV SÜD tarafından yapılmaktadır. Bu sayede markamız sektördeki yolculuğunun en başından beri müşterilerine güven ortamını sağlayarak, hak ettikleri bağımsız ve tarafsız hizmeti sunuyor.

3. İkinci el araç almak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Aracın mevcut durumunun öğrenilmesi araç alım kararında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle en önemli tavsiyem alıcıların ikinci el araç almaya karar verdikten sonra mutlaka kurumsal bir ekspertiz firmasına aracı götürüp ekspertizini yaptırması olacaktır. Ayrıca yönetmelikle birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin son kullanıcıya yapmış oldukları satışlarda aracı satan firma tarafından en az 3 ay veya 5.000 km garanti uzatımı verilmesi zorunluluğu gelmiştir (8 yaş ve 160.000km üzerindeki araçlar kapsam dışındadır) . İkinci el aracını bu firmalardan alan tüketiciler garanti uzatımlarını mutlaka talep etmelilerdir. Bireysel satış işlemlerinde garanti zorunluluğu olmamasına karşın motor, şanzıman, tork konvektörü diferansiyel ve elektrik sistemini kapsayacak olan garanti uzatımının en az 6 ay/10.000 km olarak yaptırılmasını tavsiye ediyorum. TÜV SÜD D-Expert’in Garanti uzatım paketleri sayesinde tüketiciler bu hizmeti ekspertiz sonrası merkezlerimizden 3 ay/5.000km, 6ay/10.000km veya 12ay/20.000 km olarak alabilmektedirler.

4. Alıcılar için hayata geçirdiğiniz güncel uygulamalarınızla ilgili bilgi verir misiniz?

İlk kurulduğumuz günden bu yana hizmetimizi en üst seviyelere taşımak ve sektörde öncü olmak amacıyla çalışıyoruz. Bunun için hizmet ağımızı ve ürün çeşitliliğimizi genişletmenin yanı sıra müşterilerimize en hızlı şekilde hizmet verebilmek adına da geliştirmeler yapıyoruz. Randevu sistemimizde yaptığımız son geliştirmeler sayesinde müşterilerimiz kendilerine uygun gün, saat, lokasyon ve paketleri hızlı bir şekilde tercih ederken şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabiliyorlar.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayıp oluşturduğumuz ekspertiz paketlerimize ek olarak Garanti Uzatımlı Paketlerimiz sayesinde ekspertiz sonrasında garanti altına alınmış araçlarda oluşacak arızalarda kapsam süresi içerisinde üst limit olmadan zararları karşılanıyor.

Çok yakında sigortaladım.com ile başlayacağımız iş birliği sayesinde müşterilerimiz 21 farklı sigorta şirketinden trafik sigortası ve kasko teklifi alabilecek ve kendilerine en uygun poliçeyi taksitlendirme imkanıyla anında satın alabilecekler. Sektörümüzde güven noktası olma yolundaki hedefimize her geçen gün yaklaşırken, ikinci el araç alıcılarının işlerini kolaylaştıracak sürprizlerimizin devam edeceğini de müjdeleyebiliriz.

5. Yeni getirilen ikinci araç ticareti düzenlemesiyle ilgili vatandaşların dikkat etmesi gerekenler neler?

Yeni yönetmelik 2. El araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl satılacağını düzenlerken, alıcıların da aldıkları araçları daha iyi tanımalarına olanak sağlıyor. Alıcıların bu haklarını bilerek alacakları araçları kendi istedikleri ve güvendikleri TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi almış ekspertiz merkezlerine götürmelerini tavsiye ediyorum. Bu sayede sonraki süreçte yaşanabilecek kötü sürprizler önlenebilecektir.

6. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ikinci el araç sektörü nasıl bir gelişim izleyecek?

Yönetmeliğin yansımalarının net bir şekilde gözlemlenebileceği bir yıl içerisinde, sektörde kurumsallıkla ilerleyen firmaların avantajlı olacağını söyleyebilirim. Hizmet kalitesini tescilleyerek, güven sağlayanların güçlenerek yollarına devam edeceklerini düşünüyorum.