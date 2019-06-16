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İkinci el otomobilde satışlar patladı

Sıfır km otomobillerde son açıklanan rakamlara göre yaşanan yüzde 50 düşüş, ikinci ele rağbeti artırdı. Aksam.com.tr’den Hasan Aytekin, Akşam TV ekibiyle Kartal Açık Oto Pazarı’na satmak amacıyla götürmediği 120.000 TL değerindeki otomobile 2 saatte 4 alıcı çıktı. Üstelik park sorunu olmasın diye bırakılan küçük bir kartvizit ile...

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sıfır km otomobillerde son açıklanan rakamlara göre yaşanan yüzde 50 düşüş, ikinci ele rağbeti artırdı. Aksam.com.tr’den Hasan Aytekin, Akşam TV ekibiyle Kartal Açık Oto Pazarı’na satmak amacıyla götürmediği 120.000 TL değerindeki otomobile 2 saatte 4 alıcı çıktı. Üstelik park sorunu olmasın diye bırakılan küçük bir kartvizit ile…
 
Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. Dolar kuru atakları sonrası artan sıfır km fiyatlarıyla otomobil ihtiyacının devamlılığı birleşince açık oto pazarlarındaki canlılık en üst seviyeye çıktı.
 
Aksam.com.tr ve Akşam TV olarak bu sabah Kartal Açık Oto Pazarı’nı ziyaret ettik. En güncel otomobil fiyat bilgilerini toplamak için çekimler ve araştırma yaparken ulaşım için kullandığımız otomobile talep yağdı.
 
Park sorunu için otomobil üzerine bıraktığımız küçük kartvizit ile iki saatlik çekimlerimiz dolmadan 4 kişi aradı. Üstelik satış olma ihtimali üzerine kapora vermek isteyen bir kişi iki kez aradı. Bu arabayı sahibinin kararıyla satmadık ama pazar yerindeki dolup boşalan park yerleri çok sayıda satış olduğunun müjdecisiydi.

İSTOÇ´ta korkutan yangın! Havadan böyle görüntülendi...

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